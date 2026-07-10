Nicușor Dan, mesaj de solidaritate pentru Spania și țările afectate de incendiile devastatoare: „România este alături de partenerii europeni”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de solidaritate către Spania, Franța, Portugalia și Grecia, țări afectate în ultimele zile de incendii de vegetație de amploare, soldate cu victime și evacuări masive.

Șeful statului a declarat că a fost profund afectat de incendiile care au devastat provincia Almería din Spania și care au provocat pierderi de vieți omenești.

„Gândurile mele se îndreaptă către familiile care și-au pierdut persoane dragi și către pompierii și serviciile de urgență care lucrează neobosit pentru a ține incendiile sub control”, a transmis Nicușor Dan pe rețeaua X.

Președintele a afirmat că România este solidară cu Spania și cu poporul spaniol în această perioadă dificilă.

„România își extinde solidaritatea și către oamenii din sudul Franței, Portugalia și Grecia, care s-au confruntat, de asemenea, cu incendii devastatoare și evacuări în masă în ultimele zile”, a mai precizat acesta.

Nicușor Dan a declarat că România este pregătită să sprijine partenerii europeni în gestionarea provocărilor tot mai mari generate de schimbările climatice, temperaturile extreme și incendiile de vegetație.

Mesajul a fost adresat liderilor statelor afectate, printre care premierul Spaniei, Pedro Sánchez, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Portugaliei, Luís Montenegro, și premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, pe care i-a menționat în finalul postării.

Tragedie în Spania. 11 persoane, cetățeni străini, au pierit într-un incendiu de pădure

Cele 11 victime ale incendiului ar fi cetățeni străini, anunță autorităţile, care au revizuit primul bilanţ care vorbea despre 12 persoane decedate.

”Totul pare să indice că, în ce priveşte persoanele decedate, avem de-a face în majoritate, chiar în totalitate, cu străini”, a explicat consilierul regional pentru situaţii de urgenţă, Antonio Sanz, într-un video publicat pe platforma socială X.