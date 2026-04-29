Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Interviurile Adevărul

Video Ironia lansată de Charles la adresa lui Trump: „Dacă nu eram noi, ați fi vorbit franceză”. Reacția lui Macron

Regele Charles al III-lea a precizat, în glumă, în discursul său de la cina de stat organizată la Casa Albă, că fără britanici, americanii ar fi vorbit franceză. Afirmația vine după ce, în ianuarie, președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că fără ajutorul SUA în al Doilea Război Mondial, aceștia ar fi vorbit germană.

Charles și Trump FOTO AFP
„Ați comentat recent, domnule președinte, că dacă nu ar fi fost Statele Unite, țările europene ar fi vorbit germană. Îndrăznesc să spun că, dacă nu eram noi, ați fi vorbit franceză”, a spus Charles.

Ulterior, președintele Franței, Emmanuel Macron, a comentat că: „Ar fi chic!”.

Regele făcea referire la zonele din America de Nord cu origini britanice și franceze, unde puterile coloniale rivale s-au luptat pentru controlul continentului înainte de independența SUA, în urmă cu 250 de ani, scrie France 24.

Regele Charles al III-lea și regina Camilla au sosit luni la Casa Albă, într-un moment geopolitic tensionat, marcat de preocupări legate de securitate. Vizita acestora în SUA durează patru zile.

De asemenea, discursul susținut de Regele Charles în Congres a reflectat un echilibru: ton cordial, dar cu mesaje atent formulate.

Adresându-se unui public format din membri ai ambelor partide, judecători ai Curții Supreme și oficiali militari, suveranul britanic a făcut apel la istoria comună și la cooperarea dintre cele două state, într-un moment internațional tensionat.

Discursul a inclus mai multe referințe la alianțele istorice. Evocând reacția comună după atacurile din 11 septembrie și activarea Articolului 5 al NATO, regele a subliniat importanța solidarității dintre aliați, amintind de momentele în care Regatul Unit și Statele Unite au acționat „umăr la umăr”.

El a făcut, de asemenea, referire la propria sa experiență militară în Marina Regală, evocând tradiția familială în serviciul naval britanic.

