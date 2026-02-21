Rapid, victorie mare în derby-ul cu Dinamo, într-un meci în care galeriile s-au întrecut în mesaje triviale

După ce a pierdut din viteză în precedentele etape, Rapid și-a jucat aseară ultima șansă de a se menține în topul Superligii. Pe Arena Națională, Dinamo a ținut mai mult mingea, dar giuleștenii au lovit decisiv și au câștigat 3 puncte cu care au egalat în clasament marea rivală.

Într-un meci în care Rapid venea cu o singură victorie în tolbă în ultimele patru etape în acest sezon, iar Dinamo era neînvinsă de şase etape, în care obţinuse patru victorii, oaspeții au avut o posesie covârşitoare (74%), dar dominarea lor a fost sterilă, trimiţând primul şut pe poartă abia în minutul 75, prin Alexandru Musi..

Rapid a avut prima ocazie prin Răzvan Onea (8), al cărui şut la colţul scurt a fost respins de Davis Epassy. ”Câinii” au marcat în minutul 14, prin Alberto Soto, dar golul a fost anulat la solicitarea arbitrajului video, după un fault prealabil al lui Andrei Mărginean la Paraschiv.

Cinci minute magice pentru Rapid

Borza a deschis scorul (30), cu un şut la colţul lung, după o pasă a lui Olimpiu Moruţan. Rapid a marcat imediat şi golul al doilea, prin Daniel Paraschiv (34), care a reluat mingea respinsă de Nikita Stoinov la şutul lui Alexandru Dobre.

Dinamo a avut o ocazie bună de a reduce din diferenţă abia în minutul 86, când Mamoudou Karamoko a şutat din marginea careului, dar Marian Aioani a respins salvator. Într-un final a venit și golul alb-roșilor - fundaşul Opruţ a punctat cu un şut de la 10 metri (90+6) -, însă a fost prea târziu.

La meci au asistat 13.728 de spectatori care s-au întrecut în mesaje și scandări obscene și de prost gust la adresa adversarilor. Mai mult, fanii lui Dinamo au început repriza secundă cu un atac asupra jucătorilor rapidiști, în care au aruncat cu bulgări de zăpadă, astfel că arbitrul a fost nevoit să oprească partida timp de 3 minute, după ce portarul Aioani a fost lovit în cap.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 121 de ori, de 43 de ori au câştigat giuleştenii, de 50 de ori s-au impus dinamoviştii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate, potrivit LPF, citată de Agerpres. Cu Rapid echipă gazdă, în 61 de jocuri, a obţinut 26 de victorii, 14 au fost remize, iar Dinamo a obţinut 21 de succese. Dinamo a reuşit ultima sa victorie cu Rapid pe 11 aprilie 2015, 2-0, pe teren propriu.

Rapid - Dinamo 2-1 (2-0)

Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Borza (30), Paraschiv (34)/ Opruţ (90+6).