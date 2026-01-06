Video Soția fostului premier Dacian Cioloș, apariție inedită pe Facebook. A cântat printre oi, cu o pisică în brațe

Valerie Cioloș-Villemin, soția fostului premier tehnocrat Dacian Cioloș, a publicat pe Facebook un videoclip care a atras atenția internauților. Ea se plimba cu o pisica în brațe printre oi, în timp ce cânta.

În videoclip se vede cum Valerie Cioloș-Villemin apare plimbându-se printre oi în timp ce cântă, având o pisică în brațe. Momentul a fost intens distribuit și comentat de utilizatori, generând în special reacții pozitive.

Aceasta a scris în descrierea filmulețului „Mai puțin control. Mai mult joc. Restul vine singur. La mulți ani! #dancewithlife #mindfulness #animalsarethebest”.

Videoclipul a fost publicat pe contul personal de Facebook al soției lui Dacian Cioloș.