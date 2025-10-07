Ploile abundente care au lovit estul Bulgariei au provocat inundații în stațiunea balneară Lozeneț, unde mai multe hoteluri au parterele inundate, iar apa s-a acumulat în zonele joase. Aproape tot estul țării se află marți sub cod roșu de precipitații, în timp ce restul regiunilor sunt sub cod portocaliu.

Autoritățile din Țarevo avertizează că mai multe drumuri ar putea deveni impracticabile, iar accesul spre plaja „Nestinarka” a fost deja închis. Din cauza riscurilor, școlile și grădinițele din zonă au fost închise preventiv.

Locuitorii au fost sfătuiți să evite deplasările, iar proprietarii de animale să le elibereze din curți și să le mute în locuri sigure. Echipele de intervenție acționează constant pentru a gestiona efectele ploilor, fără ca autoritățile să declare deocamdată starea de urgență.

În localitatea vecină Primorsko, nivelul apei la barajul Novo Panicearevo a depășit cu un metru cota de atenție, însă pompajele către barajul Iasna Poliana reduc riscul pentru populație.

Potrivit meteorologilor, precipitațiile vor continua până joi dimineață. În unele localități, cum este satul Kosti, s-au acumulat deja peste 200 de litri de apă pe metru pătrat. Specialiștii avertizează asupra riscului de alunecări de teren, solul fiind deja puternic saturat.

O alunecare de teren a blocat complet drumul care leagă Plovdiv de Smolian, iar în nordul țării sunt posibile noi probleme din cauza ploilor de 50–60 l/mp așteptate în următoarele ore.

Ciclonul „Barbara”, care a adus vremea severă, ar urma să se retragă treptat în a doua parte a săptămânii.