Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
Fenomen neobișnuit: Pensionarii turci se mută într-o țară din UE. Care sunt motivele

Publicat:

Bulgaria devine tot mai atractivă pentru pensionarii turci, care văd în țara vecină oportunități economice și avantaje privind mobilitatea în Europa. Începând din 2024, aceștia pot solicita permise de ședere pe termen lung, iar interesul este în continuă creștere, notează Novinite.  Potrivit unui sondaj realizat de BTA, subiectul este intens discutat în presa din Turcia, care notează că tot mai mulți pensionari încep să se mute în Bulgaria pentru un trai mai avantajos.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Publicația Haber Hurriyet explică că această tendință este legată în primul rând de provocările economice cu care se confruntă pensionarii în Turcia, inflația ridicată reducând semnificativ puterea de cumpărare a veniturilor lor. În același timp, stabilirea în Bulgaria le oferă avantaje suplimentare, precum accesul mai facil la restul Europei și apropierea de copiii lor care locuiesc sau lucrează în Spațiul Schengen.

De la sfârșitul anului 2024, sute de pensionari turci au obținut deja permise de ședere bulgare, în timp ce mulți alții își depun cererile. Pentru a se califica, solicitanții trebuie să demonstreze că primesc o pensie minimă de 500 de euro și să dețină economii de cel puțin 6.000 de euro. Procedura mai include obținerea unei vize de tip „D”, deschiderea unui cont bancar bulgar unde să fie transferată pensia și aranjarea unei locuințe în țară.

Presa turcă menționează că Bulgaria se remarcă prin proceduri mai simple și costuri mai reduse comparativ cu alte țări care oferă scheme de rezidență pentru pensionari, precum Spania, Portugalia, Italia sau chiar Argentina. Pentru mulți, principalul avantaj îl reprezintă posibilitatea de a călători mai ușor în Europa, datorită permisului de ședere bulgar, care permite intrarea în Spațiul Schengen fără pașaport, doar cu prezentarea documentului.

În plus, pensionarii apreciază și confortul și statutul oferite de permisul de ședere bulgar. Aceștia pot călători mai ușor pentru vizite la familie sau pentru vacanțe, evitând birocrația și controalele suplimentare de frontieră. Publicația Türkiye Today subliniază că stabilirea în Bulgaria le permite pensionarilor turci să-și mențină legătura cu copiii și nepoții lor, oferindu-le totodată o viață mai liniștită și mai sigură din punct de vedere financiar.

Astfel, Bulgaria devine un adevărat punct de atracție pentru cei care caută o viață mai bună după pensionare, iar fenomenul pare să crească constant, pe măsură ce tot mai mulți pensionari turci iau în considerare relocarea în vecinătatea lor europeană.

Europa

