 Inteligența artificială devine o armă geopolitică. Europa trebuie să evite dependența de Washington, spune comisarul european pentru tehnologii avansate | adevarul.ro
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Inteligența artificială devine o armă geopolitică. Europa trebuie să evite dependența de Washington, spune comisarul european pentru tehnologii avansate

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Comisarul european pentru tehnologii digitale și avansate, Henna Virkkunen, a avertizat că inteligența artificială devine tot mai mult o armă geopolitică, îndemnând Europa să-și dezvolte mai rapid propriile alternative la modelele americane, sub riscul de a pierde accesul la capacități considerate strategice.

Henna Virkkunen, comisarul european pentru tehnologii digitale și avansate/FOTO:X
Henna Virkkunen, comisarul european pentru tehnologii digitale și avansate/FOTO:X

„Bruxellesul s-a temut dintotdeauna de dependența de țări terțe în privința acestor tehnologii extrem de importante”, a declarat Virkkunen într-un interviu pentru Financial Times, avertizând că guvernele care dețin puterea de a bloca accesul altor state la modele de inteligență artificială pot folosi această pârghie în interes propriu.

Un episod care a reaprins temerile europene

Temerile Uniunii Europene privind dependența de tehnologiile americane au fost confirmate în iunie, când Washingtonul a impus controale la export asupra modelelor avansate de inteligență artificială dezvoltate de Anthropic, invocând motive de securitate. Măsurile au fost ulterior ridicate, după reacții dure atât din partea unor guverne străine, cât și din Silicon Valley, însă episodul a reaprins temerile potrivit cărora Washingtonul ar putea, în orice moment, bloca accesul la tehnologii de care depinde economia europeană.

Potrivit lui Virkkunen, actorii care controlează tehnologiile critice „nu doar conduc economia”, ci dețin și „un activ strategic important” la nivel geopolitic. Cazul restricțiilor impuse modelelor Anthropic, a adăugat ea, arată „extrem de clar cât de important este, în contextul actual al securității cibernetice, să fim pregătiți pentru astfel de realități”.

„Știm că, în lunile și anii următori, pe piață vor apărea tot mai multe astfel de modele de inteligență artificială cu performanțe ridicate. De aceea trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru acest scenariu”, a declarat comisarul european.

Paralelă cu restricțiile privind cipurile avansate

Virkkunen a comparat situația actuală din domeniul inteligenței artificiale cu decizia administrației americane precedente de a impune controale la export pentru microcipurile avansate. „Capacitățile de inteligență artificială reprezintă astăzi active cu adevărat strategice. Tocmai de aceea este atât de important pentru noi să ne construim propria suveranitate tehnologică”, a subliniat ea, insistând asupra necesității ca Europa să-și dezvolte propriile capacități, fără a depinde de țări terțe în privința acestor tehnologii esențiale.

Planul european pentru suveranitate tehnologică

Luna trecută, Bruxellesul a prezentat un pachet de măsuri privind suveranitatea tehnologică, menit să reducă dependența de tehnologiile americane prin sprijinirea alternativelor europene în sectoare precum semiconductorii, calculul în cloud și inteligența artificială. Planul prevede stimulente pentru accelerarea construcției centrelor europene de date, precum și sprijin pentru dezvoltarea unor tehnologii proprii de cloud și inteligență artificială. Pentru finanțarea acestor inițiative, UE și Banca Europeană de Investiții vor înființa un nou mecanism dedicat investițiilor strategice în companiile tehnologice europene.

În paralel, Bruxellesul poartă negocieri bilaterale cu Statele Unite pentru a-și asigura accesul permanent la cele mai avansate modele de inteligență artificială. Liderii UE, ai Franței, Germaniei și Italiei au profitat, de asemenea, de summitul G7 din iunie pentru a discuta cu președintele american Donald Trump posibilitatea creării unui mecanism al „partenerilor de încredere”, menit să garanteze accesul continuu la cele mai performante modele de inteligență artificială, capabile să identifice vulnerabilități critice de securitate cibernetică.

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