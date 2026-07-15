Casa Albă anunță crearea unui grup de coordonare pentru inteligență artificială și securitate cibernetică

Statele Unite vor înființa o platformă oficială de coordonare care va reuni dezvoltatorii de inteligență artificială (AI) și operatorii de infrastructură critică, cu scopul de a preveni riscurile cibernetice asociate modelelor avansate de AI.

Noul organism de coordonare a fost stabilit printr-un decret semnat de președintele Donald Trump și are ca misiune principală facilitarea schimbului rapid de informații privind vulnerabilitățile digitale, evitând totodată suprapunerea eforturilor instituționale, transmite agenția de presă Reuters.

Decizia vine în contextul în care Washingtonul a eliminat restricțiile de acces pentru modelele de AI Mythos și Fable, dezvoltate de compania Anthropic, stabilind în schimb un protocol strict de colaborare privind siguranța națională și raportarea activităților suspecte.

Prevenirea riscurilor cibernetice la nivelul infrastructurii critice

Conform unui comunicat oficial emis de Casa Albă, parteneriatul este privit ca o măsură de precauție în fața capacităților tehnologice tot mai mari ale noilor modele de AI.

Modelele de ultimă generație dezvoltate de companii precum Anthropic sau OpenAI pot analiza coduri informatice la o scară fără precedent, având capacitatea de a detecta breșe de securitate în software-ul utilizat la nivel global.

Autoritățile americane își exprimă îngrijorarea că aceste instrumente ar putea fi exploatate de actori statali sau cibernetici ostili pentru a compromite rețelele energetice, sistemele bancare sau infrastructura medicală de care depind milioane de cetățeni.

Directorul pentru securitate cibernetică de la Casa Albă, Sean Cairncross, a precizat că din noul grup de coordonare vor face parte și dezvoltatori de modele cu sursă deschisă (open-source), fără a nominaliza însă companiile selectate. Pe piața americană, printre principalii furnizori de soluții open-source se numără Meta Platforms, Nvidia și startup-ul Reflection.

O schimbare de paradigmă în politica administrației Trump

Înființarea acestui grup reprezintă o evoluție semnificativă în abordarea administrației de la Washington privind tehnologiile emergente.

La începutul celui de-al doilea mandat, președintele Donald Trump a promovat o viziune bazată pe o reglementare minimă a sectorului AI, pentru a stimula inovația și competitivitatea economică. Totuși, în ultimele luni, Casa Albă și-a intensificat acțiunile de monitorizare, punând un accent sporit pe evaluarea riscurilor de securitate națională.

Implementarea noului mecanism de cooperare implică eforturi comune din partea Departamentului Tezaurului, Biroului Directorului Național pentru Securitate Cibernetică, Departamentului de Război și Agenției pentru Securitate Națională (NSA).

Dezbaterea privind infrastructura fizică a inteligenței artificiale

Dincolo de aspectele legate de securitatea cibernetică, expansiunea AI generează dezbateri intense în SUA privind impactul asupra rețelei electrice și resurselor de apă necesare centrelor de date.

Unele state analizează măsuri privind consumul de energie și apă al centrelor de date dedicate inteligenței artificiale, pe fondul preocupărilor legate de sustenabilitatea extinderii acestui sector.

Aceste evoluții legislative la nivel statal reflectă îngrijorările tot mai mari legate de amprenta ecologică și consumul masiv de energie necesar pentru susținerea infrastructurii de calcul destinate inteligenței artificiale.