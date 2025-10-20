Infrastructura Ucrainei, din nou sub foc rusesc: atacuri masive asupra căilor ferate, porturilor și rețelelor energetice

Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii critice din Ucraina, vizând în mod coordonat linii feroviare, rețele electrice și facilități logistice în mai multe regiuni ale țării.

Regiunile Sumî, Cernihiv, Dnipropetrovsk și zone portuare au fost printre cele mai grav afectate.

Potrivit autorităților locale și centrale, mii de gospodării au rămas fără electricitate, iar traficul feroviar a fost perturbat semnificativ. Este un nou val de lovituri asupra infrastructurii civile, cu scopul de a destabiliza sistemul energetic și de transport ucrainean – o strategie pe care Moscova o aplică sistematic de luni de zile.

Căile ferate, ținta directă a atacurilor

Atacurile din direcția Sumî au afectat infrastructura feroviară, provocând întârzieri importante pe rutele care traversează regiunea. Potrivit companiei naționale de căi ferate, Ukrzaliznițsia, trenurile de pe rutele Ujgorod – Harkov și Liov au plecat din stația Pliski cu întârzieri de peste o oră, fiind necesară înlocuirea locomotivelor.

Oleksandr Pertsovski, directorul executiv al Ukrzalizniția, a declarat că atacurile sunt intenționate și au drept scop izolarea regiunilor apropiate de linia frontului, în special Sumî și Cernihiv.

„Rusia vizează coridoarele principale și încearcă în paralel să întrerupă și liniile de rezervă”, a spus el. Pentru pasagerii aflați în zonele afectate, autoritățile au organizat evacuări și transport cu autobuze către orașele Sumî, Konotop și Șostka.

Rețeaua electrică, grav afectată în nordul țării

Duminică seara, 19 octombrie, forțele ruse au atacat o instalație energetică din districtul Koriukiv, regiunea Cernihiv. Aproximativ 55.000 de consumatori au rămas fără curent electric. În dimineața zilei de 20 octombrie, un nou atac a vizat infrastructura energetică din districtul Nijîn.

„Inamicul nu încetează atacurile asupra sistemului energetic din regiune”, a transmis compania Cernihivoblenergo. „Avem un nou impact în districtul Nijîn. 2.700 de consumatori sunt afectați.” Reparațiile sunt în desfășurare, iar echipele de intervenție lucrează non-stop pentru restabilirea alimentării.

Viaceslav Ciaus, șeful administrației militare regionale din Cernihiv, a confirmat că, în total, nouă localități din trei districte (Koriukiv, Nijîn și Priluki) au fost lovite. La mai multe puncte de impact au izbucnit incendii, care au fost însă rapid controlate de pompieri.

Atacuri și în Dnipropetrovsk: clădiri rezidențiale și comerciale în flăcări

În regiunea Dnipropetrovsk, un atac cu drone desfășurat în zorii zilei de luni a provocat incendii într-un bloc de locuințe cu cinci etaje și în mai multe magazine. Potrivit autorităților locale, dronele rusești au vizat comunitățile Mejivska și Pokrovska din raionul Sinelnikivski. Centrul cultural local a fost și el avariat.

În plus, districtul Nikopol a fost atacat cu drone FPV și artilerie. Patru case, șase anexe gospodărești și o linie electrică au fost distruse sau avariate.

Porturi lovite, trenuri temporar redirecționate

Potrivit vicepremierului pentru reconstrucție, Oleksii Kuleba, forțele ruse au atacat și facilități portuare, afectând clădiri și infrastructură critică. Unele porturi au suspendat temporar primirea trenurilor.

„Porturile rămân sub observație. Traficul va fi reluat când situația se stabilizează. Din fericire, lucrătorii erau în adăposturi – nu sunt victime”, a precizat Kuleba. El a subliniat că atacurile vizează în mod sistematic logistica Ucrainei.

„Rusia încearcă să distrugă ceea ce menține țara unită. Dar sistemul rezistă, iar reparațiile încep imediat după fiecare lovitură. Prioritatea noastră rămâne siguranța oamenilor”, a transmis oficialul.

Bilanțul unui atac masiv

Forțele ruse au lansat un atac aerian de proporții în noaptea de duminică spre luni, folosind trei rachete balistice de tip Iskander-M/KN-23 și 60 de drone de atac Shahed și Geran, lansate din patru direcții.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, 38 de drone au fost doborâte sau neutralizate în regiunile din nord, sud și est. În total, 12 locații din Ucraina au fost afectate de trei rachete și 20 de drone care au reușit să treacă de apărarea antiaeriană.

Echipele de intervenție – de la electricieni, la pompieri, până la comisii de urgență – acționează pe teren, în paralel cu desfășurarea unui efort național de restabilire a serviciilor esențiale.