Hackeri ruși sparg sistemele informatice ale Ministerului britanic al Apărării. Date despre baze și personal militar, compromise

Un nou episod tensionat în războiul digital care se desfășoară în paralel cu conflictele militare tradiționale a ieșit la iveală duminică, în presa britanică. Potrivit Mail on Sunday, hackeri ruși ar fi reușit să pătrundă în sistemele informatice care gestionează date sensibile din cadrul Ministerului britanic al Apărării, vizând informații despre personalul militar, dar și despre baze strategice precum RAF Lakenheath – unde sunt staționate avioane americane de tip F-35.

272.000 de cadre militare potențial afectate

Ținta principală a atacului informatic a fost Dodd Group, o companie subcontractoare care se ocupă cu întreținerea și lucrările de construcții în mai multe facilități militare. Printr-un atac de tip ransomware, hackerii au obținut acces temporar la sistemele interne ale firmei, extrăgând date care includ nume, conturi bancare și – în unele cazuri – adrese ale personalului activ și ale veteranilor.

„Putem confirma că Dodd Group a fost vizată recent de un incident de tip ransomware, în urma căruia o terță parte neautorizată a avut acces temporar la o parte a sistemelor noastre interne”, a transmis compania într-un comunicat. „Ancheta noastră forensică este în curs, dar suntem conștienți de afirmațiile potrivit cărora datele extrase au fost publicate online.”

Ministerul Apărării: „Investigăm activ”

Ministerul britanic al Apărării a reacționat prompt, fără a confirma explicit natura sau amploarea scurgerii de informații, dar recunoscând că există semnale privind publicarea unor date pe Dark Web.

„Investigăm activ afirmațiile potrivit cărora informații care țin de Ministerul Apărării ar fi fost publicate în spațiul digital ascuns”, a declarat un purtător de cuvânt. „Pentru a proteja datele operaționale sensibile, nu vom oferi detalii suplimentare.”

RAF Lakenheath, între bazele vizate

Printre informațiile accesate s-ar număra și date despre locații militare de importanță strategică, inclusiv baza RAF Lakenheath, unde se află aeronave F-35 ale Forțelor Aeriene americane. Este o locație cu un rol-cheie în arhitectura NATO de descurajare aeriană în Europa.

Daily Mail reamintește că nu este pentru prima dată când Ministerul britanic al Apărării este afectat de o breșă de securitate. În februarie 2022, un oficial a divulgat, din greșeală, date despre afgani implicați în colaborarea cu forțele britanice, într-un context în care Londra încerca evacuarea lor printr-un canal discret, cunoscut drept „Afghanistan Response Route”.

O problemă de securitate națională

Într-un moment în care relațiile dintre Occident și Rusia sunt tensionate, asemenea incidente ridică întrebări serioase legate de protejarea infrastructurilor critice, nu doar în plan militar, ci și cibernetic. Accesul la date despre personal militar, inclusiv financiar și logistic, poate fi folosit pentru operațiuni de influență sau chiar pentru compromiterea securității unor misiuni.

Deocamdată, autoritățile britanice evită să facă declarații alarmiste. Însă incidentul marchează un nou punct sensibil într-un război hibrid care pare departe de final.