Indignare în Franța după moartea unei fetițe de 11 ani ucisă de un pedofil eliberat din pușcărie. Ministrul Justiției cere verificarea a 70.000 de dosare

Ministrul Justiției din Franța a solicitat procurorilor să revizuiască aproximativ 70.000 de dosare privind violențe asupra minorilor aflate deja în lucru, pe fondul indignării publice stârnite de moartea unei fetițe de 11 ani, dispărute dintr-o localitate din sud-vestul țării. Criminalul fusese vizat anterior de numeroase plângeri pentru fapte de pedofilie, tratate însă superficial de autoritățile judiciare.

Cazul Lyhanna a declanșat un val de indignare în Franța, după ce ancheta a scos la lumină parcursul problematic al plângerilor care îl vizau pe suspectul principal, Jérôme Barella, potrivit BFM Tv

Fetița a fost găsită moartă într-o fermă abandonată din departamentul Gers, la finalul săptămânii trecute, iar contextul în care autoritățile au gestionat sesizările anterioare ridică serioase semne de întrebare.

Potrivit informațiilor, Barella - tatăl a doi copii, încadrat ca personal de curățenie într-o școală - fusese deja vizat de mai multe plângeri pentru viol, inclusiv una depusă în august 2025 de mama unei fetițe de 11 ani.

Aceasta acuza agresiuni repetate, petrecute între septembrie 2024 și mai 2025, chiar la domiciliul suspectului. Investigațiile inițiale au inclus expertize medico-legale care au confirmat declarațiile victimei, însă dosarul a fost transferat între parchete, generând întârzieri semnificative.

Dosarul a ajuns la jandarmerie abia pe 9 ianuarie 2026. Acest circuit lent și fragmentat este acum în centrul criticilor, fiind invocat ca un posibil factor care a permis suspectului să rămână în libertate.

6.000 de persoane au participat la un marș și au cerut dreptate pentru Lyhanna

Moartea Lyhannei a amplificat reacția publică: peste 6.000 de persoane au participat la un marș alb în memoria copilei.

Emoția la nivel național este dublată de întrebări despre modul în care autoritățile au gestionat cazurile anterioare ce vizau același individ și despre eficiența mecanismelor de protecție a minorilor.

Amintim că un alt caz cutremurător a zguduit opinia publică din Statele Unite, în urmă cu câteva luni: o fetiță de doar 7 ani a fost ucisă de livratorul care tocmai îi adusese un cadou de Crăciun.

În decembrie 2025, un adolescent a fost arestat sub suspiciunea de crimă, după moartea unei fetițe de nouă ani, la o adresă din Weston-super-Mare, sud-vestul Angliei.