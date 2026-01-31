search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Emisarii lui Trump și Putin au purtat negocieri pentru Ucraina la Miami. Witkoff: Schimb de opinii „productiv"

Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff a precizat, sâmbătă, că negocierile de la Miami dintre partea rusă și americană au fost „productive și constructive”.

Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump FOTO: captură video
Într-un mesaj publicat pe X, Witkoff a precizat că omologul său rus, Kiril Dimtriev, „a avut întâlniri productive și constructive”.

„Astăzi, în Florida, trimisul special rus Kirill Dmitriev a avut întâlniri productive și constructive în cadrul eforturilor de mediere ale SUA pentru promovarea unei soluții pașnice a conflictului din Ucraina”, a scris Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump.

Din partea SUA, la negocieri au fost prezenți Witkoff, alături de Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, ginerele lui Trump, Jared Kushner și consilierul principal al Casei Albe, Josh Gruenbaum, scrie Mediafax.

„Suntem încurajați de această întâlnire, care arată că Rusia depune eforturi pentru asigurarea păcii în Ucraina, și suntem recunoscători față de Donald Trump, care a jucat un rol esențial în căutarea unei păci durabile și de lungă durată”, scris Witkoff.

Negocierile de la Miami vin la doar o zi înaintea unei întâlniri bilaterale de la Abu Dhabi alături de partea rusă și ucraineană, care va avea loc duminică.

În cadrul următoarei runde de negocieri, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a precizat că Witkoff și Kushner nu vor fi prezenți. Cu toate acestea, el a vorbit despre o „prezență a SUA”.

„S-ar putea să fie o prezență a SUA, dar nu vor fi Steve (n.r. – Witkoff) și Jared (n.r. –Kushner)”, a declarat Rubio, citat de Ukrainska Pravda.

animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
