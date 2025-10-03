search
Lidera de extremă dreapta Marine Le Pen a mers cu pisica la o întâlnire cu premierul Franței. „Nu se desparte de ea”

0
0
Publicat:

Marine Le Pen, lidera de extremă dreapta din Franţa, a sosit vineri la Matignon pentru a se întâlni cu prim-ministrul Sébastien Lecornu. Ea a fost însoțită de o pisică.

Marine Le Pen a mers cu pisica să vorbească cu premierul FOTO: X
Marine Le Pen a mers cu pisica să vorbească cu premierul FOTO: X

Lidera Rassemblement National (RN), care a obţinut un atestat de crescător de pisici, „pasiunea” sa, a coborât din maşină şi a traversat o parte din curtea Matignon (sediul Guvernului francez), încercând să ascundă în spate o cutie de transport pentru pisici.

„Este vorba de un pisoi care tocmai s-a născut la ea acasă. Acest pisoi nu s-a putut hrăni singur şi are nevoie să fie hrănit, altfel va muri. Ea a decis să-l salveze. Şi nu se desparte de ea”, a explicat pentru AFP un apropiat al politicienei, scrie News.

Vineri, prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a exclus utilizarea puterilor constituţionale speciale pentru a impune bugetul ţării în fără un vot în parlament, punând responsabilitatea pe umerii parlamentarilor de a ajunge la un compromis.

Angajamentul lui Lecornu a venit înaintea discuţiilor decisive cu rivalii politici - partidul de extremă dreapta Rassemblement National (RN) şi Partidul Socialist - cu privire la modul de adoptare a unui buget redus pentru 2026, un act legislativ complex de echilibrare, care ar putea duce la demiterea sa.

Cele două partide au salutat decizia lui Lecornu, dar au afirmat că aceasta nu este suficientă şi că noul prim-ministru va trebui să facă mai mult dacă doreşte ca acestea să fie de acord şi să provoace prin vot demiterea lui.

Lecornu, care luna trecută a devenit al cincilea prim-ministru al preşedintelui Emmanuel Macron în doi ani, a purtat discuţii complexe cu liderii partidelor şi cu sindicatele pentru a găsi o modalitate de a promova bugetul într-un parlament profund fragmentat.

