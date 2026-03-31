„Inamicul este mai puternic decât noi”: propagandiștii lui Putin recunosc superioritatea Ucrainei și cer demisia liderului de la Kremlin

Unul dintre cei mai apreciați susținători ai invadării Ucrainei de către Rusia, Iuri Podoliaka, a afirmat că forțele ucrainene au o eficiență în luptă superioară armatei ruse și că o ofensivă de primăvară care ar viza regiunile estice și sudice ale Ucrainei ar putea eșua, cu prețul unor pierderi mari pentru Kremlin.

„Încetul cu încetul, avantajul se îndreaptă către dușmanii noștri. Acolo lucrează oameni foarte experimentați. Sunt specialiști înalt calificați. Ei știu cum funcționează lucrurile și lucrează pentru a profita de superioritatea tehnică pe care o au. Din păcate, le iese. Știu că (telespectatorilor ruși) li se pare că noi avem mai multă forță și mai multe resurse, dar inamicul contraatacă și izbândește”, a spus bloggerul, potrivit Kiev Post.

Fost cetățean ucrainean, Podoliaka a ales în 2014 să fie loial Moscovei. Programul său de știri este foarte popular, „Lumea de azi cu Iuri Podoliaka” este urmărit pe Telegram de aproximativ 2,8 milioane de abonați, iar pe YouTube are o audiență de 2,7 milioane de oameni, ceea ce îl situează între primii trei, chiar doi bloggeri din Rusia, notează publicația citată.

În 2022, Podoliaka a documentat victoriile Rusiei, iar în iarna 2025-2026 el a prezis prăbușirea iminentă a apărării ucrainene din cauza forței militare rusești copleșitoare.

„Este absolut clar că vor exista pierderi mari”

Numai că acum Podoliaka a inversat tendința și declară fără ocolișuri că poziția Rusiei pe frontul din Ucraina este slăbită de apărarea puternică a Ucrainei. El s-a alăturat astfel unui cor tot mai mare de influenceri ruși dispuși să riște până la 15 ani de închisoare, în virtutea Codului penal rus (articolul 207.3 „Difuzarea publică a informațiilor false cu bună știință despre Forțele Armate”), pentru a afirma deschis că poziția Rusiei pe câmpul de luptă din Ucraina era blocată în fața unor apărări ucrainene puternice și că situația sa de război se slăbea.

„Din păcate, cred că în lunile următoare nu vom putea schimba această situație. Pur și simplu, nu putem. Spre marea noastră nenorocire. Și e foarte important ca acest lucru să aibă loc în acele luni în care, logic, ar trebui să-i lovim cu principala noastră forță în campania din 2026. Cum putem face asta, sincer, e greu de văzut. Este absolut clar că vor exista pierderi mari (ale Rusiei)”, a spus Podoliaka despre ofensiva de primăvară a Kremlinului.

El a continuat, spunând că atacurile ucrainene la mare distanță în interiorul Rusiei sunt eficiente și că apărarea rusească nu este capabilă să le gestioneze. Mai mult, dronele ucrainene și capacitățile de război electronic de care dispune Kievul sunt superioare celor pe care le deține Rusia, iar acest decalaj se adâncește, arată Podoliaka.

„Inamicul lucrează foarte eficient împotriva zonelor noastre din spatele frontului și ne atacă logistica… (și) din păcate, nu avem nicio modalitate de a proteja eficient aceste zone. Nu avem suficiente echipamente de bruiaj și acestea nu sunt de o calitate suficientă

Dacă avem în minte ideea că sfârșitul războiului este deja la îndemâna noastră, atunci, din păcate, mă tem că vor exista probleme foarte mari în viitorul foarte apropiat. Inamicul nostru este foarte, foarte eficient. Învață extrem de repede. Mult mai repede decât noi. Creează rapid noi tactici și chiar o strategie de război modern; acum, chiar și țările NATO încep să o folosească, pentru că recunosc că AFU (forțele armate ucrainene - n.red.) este lider în acest domeniu. Nu vă pot spune că sunt mai slabi decât noi în acest sens. Din păcate, sunt mai puternici”, a spus bloggerul.

Iuri Podoliaka este doar una dintre vocile importante din Rusia care vorbesc deschis despre problemele campaniei militare a Moscovei, notează publicația ucraineană.

Unul dintre primii susținători de rang înalt ai armatei ruse care au criticat public situația de pe front a fost Ilia Remeslo, un susținător vehement al dominației Rusiei asupra vecinilor săi și al eliminării Ucrainei ca stat independent. Într-un manifest în cinci puncte, intitulat „Cinci motive pentru care am încetat să-l susțin pe Vladimir Putin”, el l-a acuzat pe liderul rus de incompetență, distrugerea economiei naționale, sufocarea libertăților civile și, mai presus de toate, de începerea unui război imposibil de câștigat împotriva Ucrainei, care a devenit un dezastru național.

„Toți credeam că Putin era unificatorul pământurilor Rusiei. Și acum am ajuns la asta: atacuri sângeroase, atragerea soldaților contractuali prin înșelăciune și multe altele, așa cum va confirma orice participant la SVO (operațiunea militară specială - denumirea oficială rusă pentru războiul ruso-ucrainean). Un război complet fără ieșire, pierderi enorme, ar putea continua încă 5-10 ani - sunteți pregătiți pentru asta? … Războiul este purtat exclusiv pentru a satisface insecuritățile lui Putin; noi, cetățenii obișnuiți, nu câștigăm nimic din asta, doar pierdem”, a scris Remeslo, pe 18 martie.

„Concluzia: Vladimir Putin nu este un președinte legitim. Vladimir Putin trebuie să demisioneze și să fie adus în fața justiției ca un criminal de război și hoț. Trăiască libertatea, la naiba!”, a încheiat autorul. Peste 90.000 de urmăritori au citit acest text. La câteva zile de la publicarea lui, Remeslo a fost internat într-o unitate psihiatrică din Sankt Petersburg.

Vladimir Kucerenko, un jurnalist rus care semnează articole și realizează emisiuni sub pseudonimul popular Maxim Kalașnikov, l-a acuzat direct, vineri, pe Putin, într-un vlog prezentat pe YouTube, de conducere incompetentă.

„O figură toxică care nu se mai potrivește elitelor ruse”

Potrivit acestuia, clasa conducătoare a Rusiei va considera înlăturarea lui de la putere singura modalitate de a-și menține poziția în vârful societății ruse.

„Actualul Comandant Suprem este deja considerat de elite o figură toxică. Își doresc cu adevărat ca războiul să se termine. Dar încheierea războiului e un lucru - iar înghețarea conflictului e cu totul altceva. Nu este capabil nici să câștige acest război, nici să-l încheie. A dus situația într-un impas din care nu poate ieși. Popularitatea lui se prăbușește. Și asta îl face o figură toxică care nu se mai potrivește elitelor ruse”, a spus Kalașnikov.

Alți bloggeri ruși au atacat topul armatei ruse pentru conducerea deficitară. Andrii Filatov, un „corespondent de război” din Sankt Petersburg cu 170.000 de urmăritori, a relatat duminică, într-un articol intitulat „Drumuri și amintiri”, că armata rusă a devenit o organizație cu o prejudecată înrădăcinată de a ucide sau răni soldații de rang inferior și în care succesul pe câmpul de luptă nu contează.