Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video
„Cheia supraviețuirii”. Armata ucraineană luptă pentru schimbare pe fondul lipsei de personal

Război în Ucraina
După patru ani de război care au măcinat societatea și au lăsat în urmă zeci de mii de morți, Ucraina se confruntă cu o problemă tot mai dificilă: lipsa de oameni dispuși să lupte. Iar armata încearcă, nu fără dificultăți, să se reinventeze din mers, scrie AFP.

Soldați ucraineni pe front FOTO: Profimedia

Într-o pădure din apropierea unuia dintre cele mai mari centre de instrucție militară, realitatea este departe de retorica oficială. Explozii simulate, strigăte, ordine scurte — și recruți, unii foarte tineri, alții trecuți de prima tinerețe, aduși aici nu din convingere, ci din obligație.

„Ai nevoie de motivație”, spune un instructor cunoscut sub indicativul Alex. Dar exact această motivație pare să lipsească tot mai mult.

De la voluntari la recruți forțați

În 2022, când Rusia a lansat invazia la scară largă, centrele de recrutare erau pline de voluntari. Astăzi, situația s-a schimbat radical: majoritatea celor care ajung în armată sunt recrutați fără să fi ales acest lucru.

Oboseala războiului, durata incertă a serviciului militar și percepția unei armate încă prinse în reflexe birocratice moștenite din epoca sovietică au erodat dorința de înrolare.

Oamenii au mai multă teamă și așteptări negative”, spune un instructor de 28 de ani, cunoscut ca Buk. Este o observație simplă, dar care spune totul despre starea de spirit.

Încercarea de a construi „o nouă armată”

Conducerea de la Kiev recunoaște problema. Noul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, promite reforme: schimbări în mobilizare, contracte mai atractive și salarii mai bune, mai ales pentru trupele de infanterie.

În paralel, unități considerate printre cele mai eficiente încearcă să schimbe din interior modul în care funcționează armata. Mesajul este direct: „haideți să construim o nouă armată”.

Durata instruirii a fost extinsă, iar metodele au devenit mai dure, dar și mai adaptate realității frontului. Într-un exercițiu, recruții trec prin așa-numitul „curs psihologic”: zgomote de luptă difuzate constant, obstacole, presiune continuă.

Totul pentru a-i pregăti pentru ceea ce îi așteaptă.

O mobilizare contestată

Campania de mobilizare rămâne însă controversată. Există acuzații de corupție, abuzuri și inechitate.

Președintele Volodimir Zelenski spune că sunt mobilizați între 30.000 și 35.000 de oameni pe lună. Dar o altă realitate complică tabloul: dezertările.

Potrivit datelor oficiale, peste 230.000 de cazuri penale au fost deschise pentru părăsirea unității — fie în timpul antrenamentului, fie după trimiterea pe front.

„Așa am fost luat”

În spatele cifrelor sunt povești individuale. Un tânăr de 26 de ani, cu indicativul „Sailor”, povestește simplu cum a ajuns în armată: „Mergeam la magazin. Așa m-au luat”.

Nu își ascunde reținerea. Primele zile au fost cele mai grele — momentul în care a trebuit să accepte realitatea.

Și totuși, surprinzător, spune că experiența nu a fost atât de dură pe cât se temea. Instruirea i s-a părut chiar „mai calmă” decât își imaginase.

Schimbare lentă, dar necesară

Instructorii insistă că lucrurile se schimbă. Antrenamentele sunt adaptate constant, iar accentul cade tot mai mult pe înțelegerea recruților, nu doar pe disciplină.

„Este cheia supraviețuirii”, spune Buk. Fără analiză, fără corectarea greșelilor, fără învățare continuă, consecința ar fi una singură: distrugerea.

Și totuși, dincolo de declarațiile oficiale, realitatea rămâne imperfectă. Standardele diferă de la un centru la altul, iar unele unități se confruntă cu dezertări în masă.

„Mai este mult de făcut”, recunoaște, sub protecția anonimatului, unul dintre instructori.

O frază simplă, dar care, în contextul acestui război, capătă greutatea unui adevăr greu de ignorat, notează AFP.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță măsuri discriminatorii pentru români. Scade acciza doar la motorină, nu și la benzină. Chiar și așa, nu știe cu cât. „Lucrăm la 1-2 ipoteze
gandul.ro
image
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
mediafax.ro
image
Anunțul oficial făcut de Sorana Cîrstea. Ce se întâmplă după ce se lasă de tenis
fanatik.ro
image
Final de epocă pentru Viktor Orbán în Transilvania? Cum a reușit Péter Magyar să spulbere planurile Budapestei în România și Serbia
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
digisport.ro
image
Criza petrolului din anii ’70 ar putea părea 'pistol cu apă'. Expert: 'Este mult mai mare decât atunci și mai gravă decât criza gazelor rusești'
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
SURSE: Cu cât ar putea scădea carburanţii de la 1 aprilie. Negocierile pe acciză continuă
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Cât plăteşti în plus la un credit imobiliar: cât te costă, de fapt, apartamentul cumpărat în rate
playtech.ro
image
„O să mori! Nu mai sta pe bancă!”. Toți doctorii i-au spus lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – Romania să renunțe la antrenorat de urgență
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă
romaniatv.net
image
Crește vârsta de pensionare pentru români. Ilie Bolojan și Nicușor Dan dau semnale ferme pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
click.ro
image
Experiența amară a unui turist român în Istanbul: „Dragă Turcia, m-ai dezamăgit”
click.ro
image
Chinezii trăiesc alături de cei decedați în apartamente! Practica tot mai răspândită în marile orașe
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
