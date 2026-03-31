„Cheia supraviețuirii”. Armata ucraineană luptă pentru schimbare pe fondul lipsei de personal

După patru ani de război care au măcinat societatea și au lăsat în urmă zeci de mii de morți, Ucraina se confruntă cu o problemă tot mai dificilă: lipsa de oameni dispuși să lupte. Iar armata încearcă, nu fără dificultăți, să se reinventeze din mers, scrie AFP.

Într-o pădure din apropierea unuia dintre cele mai mari centre de instrucție militară, realitatea este departe de retorica oficială. Explozii simulate, strigăte, ordine scurte — și recruți, unii foarte tineri, alții trecuți de prima tinerețe, aduși aici nu din convingere, ci din obligație.

„Ai nevoie de motivație”, spune un instructor cunoscut sub indicativul Alex. Dar exact această motivație pare să lipsească tot mai mult.

De la voluntari la recruți forțați

În 2022, când Rusia a lansat invazia la scară largă, centrele de recrutare erau pline de voluntari. Astăzi, situația s-a schimbat radical: majoritatea celor care ajung în armată sunt recrutați fără să fi ales acest lucru.

Oboseala războiului, durata incertă a serviciului militar și percepția unei armate încă prinse în reflexe birocratice moștenite din epoca sovietică au erodat dorința de înrolare.

„Oamenii au mai multă teamă și așteptări negative”, spune un instructor de 28 de ani, cunoscut ca Buk. Este o observație simplă, dar care spune totul despre starea de spirit.

Încercarea de a construi „o nouă armată”

Conducerea de la Kiev recunoaște problema. Noul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, promite reforme: schimbări în mobilizare, contracte mai atractive și salarii mai bune, mai ales pentru trupele de infanterie.

În paralel, unități considerate printre cele mai eficiente încearcă să schimbe din interior modul în care funcționează armata. Mesajul este direct: „haideți să construim o nouă armată”.

Durata instruirii a fost extinsă, iar metodele au devenit mai dure, dar și mai adaptate realității frontului. Într-un exercițiu, recruții trec prin așa-numitul „curs psihologic”: zgomote de luptă difuzate constant, obstacole, presiune continuă.

Totul pentru a-i pregăti pentru ceea ce îi așteaptă.

O mobilizare contestată

Campania de mobilizare rămâne însă controversată. Există acuzații de corupție, abuzuri și inechitate.

Președintele Volodimir Zelenski spune că sunt mobilizați între 30.000 și 35.000 de oameni pe lună. Dar o altă realitate complică tabloul: dezertările.

Potrivit datelor oficiale, peste 230.000 de cazuri penale au fost deschise pentru părăsirea unității — fie în timpul antrenamentului, fie după trimiterea pe front.

„Așa am fost luat”

În spatele cifrelor sunt povești individuale. Un tânăr de 26 de ani, cu indicativul „Sailor”, povestește simplu cum a ajuns în armată: „Mergeam la magazin. Așa m-au luat”.

Nu își ascunde reținerea. Primele zile au fost cele mai grele — momentul în care a trebuit să accepte realitatea.

Și totuși, surprinzător, spune că experiența nu a fost atât de dură pe cât se temea. Instruirea i s-a părut chiar „mai calmă” decât își imaginase.

Schimbare lentă, dar necesară

Instructorii insistă că lucrurile se schimbă. Antrenamentele sunt adaptate constant, iar accentul cade tot mai mult pe înțelegerea recruților, nu doar pe disciplină.

„Este cheia supraviețuirii”, spune Buk. Fără analiză, fără corectarea greșelilor, fără învățare continuă, consecința ar fi una singură: distrugerea.

Și totuși, dincolo de declarațiile oficiale, realitatea rămâne imperfectă. Standardele diferă de la un centru la altul, iar unele unități se confruntă cu dezertări în masă.

„Mai este mult de făcut”, recunoaște, sub protecția anonimatului, unul dintre instructori.

O frază simplă, dar care, în contextul acestui război, capătă greutatea unui adevăr greu de ignorat, notează AFP.