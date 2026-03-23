Pierderi uriașe pentru armata rusă în doar câteva zile de atacuri. Măsuri disciplinare pentru rapoarte false

Forțele ruse și-au intensificat operațiunile ofensive în mai multe sectoare ale liniei frontului din Ucraina, profitând de îmbunătățirea condițiilor meteorologice. Această nouă ofensivă are un cost ridicat, mii de militari ruși fiind uciși sau răniți în ultimele zile, potrivit estimărilor armatei ucrainene, relatează RBC-Ucraina și Ukrainska Pravda.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Rusia a pierdut peste 8.000 de soldați în ultima săptămână. Acesta a caracterizat atacurile intensificate ca fiind în mare parte ineficiente, subliniind că principalul rezultat a fost creșterea numărului de victime de partea rusă.

„În această săptămână, am observat tentative ale forțelor ruse de a-și intensifica atacurile, profitând de condițiile meteorologice favorabile”, a transmis Zelenski. „Singurul rezultat tangibil pentru armata rusă a fost creșterea numărului de victime” în rândul trupelor ruse în doar o săptămână, a precizat el.

Presiune crescută pe linia frontului

Trupele ruse au lansat atacuri coordonate în mai multe direcții strategice, inclusiv în regiunile Donețk, Harkov, Sumî și Zaporijjie. În ciuda presiunii crescute, Ucraina susține că liniile sale defensive au rezistat în mare parte.

În Donețk, pozițiile au rămas relativ stabile în ultima săptămână, în timp ce în regiunile de frontieră Harkov și Sumî, forțele ucrainene au respins tentativele de pătrundere ale unităților ruse venite de peste graniță.

Lupte deosebit de intense au fost raportate pe fronturile Pokrovsk și Oleksandrivka. Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene, a declarat că forțele ruse au efectuat sute de acțiuni de asalt în doar patru zile.

„Lupte aprige au izbucnit de-a lungul întregii linii de contact”, a spus Sîrski, menționând că între 17 și 20 martie au fost înregistrate 619 încercări de asalt. Cele mai multe atacuri au avut loc în zona Pokrovsk, cu 163 de confruntări, și în zona Oleksandrivka, cu 96.

Presiuni suplimentare au fost raportate pe frontul Kostiantînivka, precum și în direcțiile Oceretîno, Lîman și Kupiansk, unde au avut loc peste 150 de confruntări.

Atacuri de tip „mașină de tocat carne”

Oficialii ucraineni au descris tacticile Rusiei drept atacuri de tip „mașină de tocat carne”, implicând trimiterea unui număr mare de soldați în atacuri frontale repetate. Sîrski a relatat că aceste operațiuni au provocat pierderi substanțiale forțelor ruse.

Într-un interval de patru zile, Rusia a pierdut peste 6.090 de militari, morți sau răniți. Pierderile totale săptămânale au fost estimate la aproximativ 8.710.

„În ciuda presiunii urașe și a angajării unor rezerve semnificative, comanda rusă nu și-a atins obiectivele”, a declarat Sîrski, adăugând că forțele ucrainene au reușit să oprească înaintarea inamicului în mai multe zone.

Apărarea ucraineană a fost consolidată în anticiparea ofensivei, fiind trimise trupe suplimentare, echipamente și muniție în sectoarele-cheie.

Probleme de comandă și ajustări tactice

Zelenski a indicat, de asemenea, că au ieșit la iveală probleme în structura de comandă a armatei ruse. Potrivit acestuia, discrepanțele dintre realitatea de pe câmpul de luptă și rapoartele oficiale au dus la măsuri disciplinare.

„Unii comandanți de brigadă au fost deja înlocuiți drept pedeapsă pentru că au mințit”, a spus el, sugerând că raportările inexacte au afectat planificarea operațională.

Între timp, forțele ruse încearcă să se regrupeze și să aducă unități proaspete pentru a-și susține eforturile ofensive. Oficialii ucraineni consideră că Moscova ar putea miza pe o deteriorare a condițiilor meteorologice pentru a reduce eficiența recunoașterii aeriene, a dronelor și a artileriei ucrainene.