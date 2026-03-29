Rusia, în fața unei noi revoluții ca în 1917. Un blogger pro-Kremlin avertizează asupra unei crize iminente

Rusia se află într-o situație critică, în care criza economică, eșecurile pe front și problemele geopolitice se combină într-o „furtună perfectă”, avertizează popularul blogger Z și „patriot furios” Maxim Kalașnikov, notează Dialog

Potrivit lui Kalașnikov, Federația Rusă se află la un pas de evenimente comparabile cu februarie 1917, când Imperiul Rus a încetat să mai existe. Informațiile au fost relatate pe blogul său pe 29 martie.

Bloggerul avertizează că „se pregătește ceva rău” în Rusia. El subliniază că „rechinii din industria materiilor prime sunt îngroziți de faptul că guvernul i-a îndemnat să facă «contribuții voluntare» pentru «SVO», în timp ce industriile lor se prăbușesc. Războiul devorează resursele lor… Cu alte cuvinte, baza socială superioară a puterii dispare. Populația săracă este obosită de război și furioasă din cauza restricțiilor impuse prin Telegram și internet”.

Pe lângă problemele economice, Kalașnikov observă și eșecul geopolitic al Kremlinului, menționând posibilitatea înfrângerii aliatului Viktor Orbán în Ungaria și scăderea accelerată a ratingurilor electorale ale liderilor ruși. Situația de pe front nu este mai favorabilă, întrucât negocierile de pace mediate de SUA sunt blocate și nu există perspective clare de redresare a cursului conflictului. Conform bloggerului, chiar un nou val de mobilizare nu va schimba situația.

„Suntem în pragul unor evenimente dramatice”, scrie Kalașnikov, anticipând greve masive în industriile metalurgice și miniere, afectate grav de criză. Protestele ar putea escalada rapid, generând tulburări care ar putea conduce la sfârșitul Federației Ruse în forma sa actuală, așa cum s-a prăbușit Imperiul Rus în 1917.

Dialog.UA a mai relatat anterior că corespondentul militar Z, Sladkov, a avertizat Kremlinul cu privire la nemulțumirea în rândul forțelor armate ruse.

Pentru context, Revoluția din Februarie 1917 a pus capăt autocrației țariste și a determinat abdicarea Țarului Nicolae al II-lea pe 15 martie. Nemulțumirea maselor, lipsa alimentelor și implicarea Rusiei în Primul Război Mondial au scos mii de oameni în stradă la Petrograd. După căderea țarului, puterea a fost împărțită între Guvernul Provizoriu, format din politicieni liberali și socialiști moderați, și Sovietul din Petrograd, care controla efectiv masele și armata.

Conform lui Kalașnikov, paralelismele cu 1917 sunt evidente: nemulțumirea populației, presiunea economică și pierderea sprijinului față de conducere pot declanșa instabilitate politică profundă. În ciuda retoricii patriotice și a propagandei oficiale, riscul unei crize sociale și politice majore în Rusia rămâne ridicat, cu potențial de a schimba fundamental structura puterii.