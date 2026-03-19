Video Cazul bloggerului pro-Kremlin care a ajuns la psihiatrie după ce s-a întors împotriva lui Putin

Ilia Remeslo, o figură cunoscută în mediul online rus pentru susținerea necondiționată a regimului de la Moscova, a fost internat într-o unitate psihiatrică din Sankt Petersburg. Decizia vine la doar două zile după ce acesta a publicat un manifest viral în care cerea demisia și judecarea lui Vladimir Putin.

Remeslo și-a construit cariera denunțându-i pe criticii Kremlinului, până când a devenit unul dintre aceştia el însuşi. Marți seară și-a surprins cei 90.000 de urmăritori de pe Telegram cu o postare intitulată „Cinci motive pentru care am încetat să-l susțin pe Vladimir Putin”. În mesajul său, acesta a descris invazia din Ucraina drept un „război eșuat” care a dus la moartea a milioane de oameni și a distrus economia Rusiei. A declarat că „puterea absolută corupe” și că Putin a devenit „străin de interesele Rusiei”.

„Vladimir Putin nu este un preşedinte legitim. Vladimir Putin trebuie să demisioneze şi să fie judecat ca un criminal de război şi un hoţ", a mai scris Remeslo în postarea sa.

Joi, publicația Fontanka a relatat că bloggerul se află în prezent la Spitalul de Psihiatrie nr. 3 din Sankt Petersburg. Deși motivele medicale ale internării nu au fost specificate, biroul de informații al instituției a confirmat că un pacient cu numele lui Remeslo a primit deja pachete din exterior. Canalele de Telegram pro-Kremlin au început deja să distribuie informații menite să-i distrugă credibilitatea, susținând că bloggerul „devenise obsedat de misticism scandinav și rune” în ultima perioadă.

Vladimir Soloviov, propagandistul principal al Kremlinului, a sugerat că Remeslo „a cedat nervos” sau a fost „cumpărat”. Apti Alaudinov, comandantul forțelor cecene Akhmat, s-a declarat șocat, spunând că Remeslo părea „o persoană complet echilibrată” și a speculat chiar că ar fi putut fi răpit sau forțat. Reprezentanții opoziției ruse din exil, în frunte cu Leonid Volkov (fostul lider de cabinet al lui Alexei Navalnîi), au privit cu neîncredere transformarea radicală a lui Remeslo.

Volkov a sugerat inițial că mesajul ar putea fi o «operațiune sub steag fals» a FSB-ului, menită să-i identifice pe criticii regimului încă ascunși în structurile de putere, subliniind că bloggerul nu acționa niciodată fără un interes financiar. Cu toate acestea, brutalitatea atacului la adresa lui Putin a fost considerată mult prea extremă chiar și pentru o provocare controlată a serviciilor secrete.