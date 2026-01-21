În Konstantinovka, o femeie în vârstă a scris o cerere de ajutor în zăpadă, iar un soldat i-a aruncat provizii alimentare dintr-o dronă

search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
Publicat:

Într-un oraș prins între fronturi, unde liniștea este o excepție, iar frigul iernii mușcă din case și din oameni, o femeie în vârstă din Konstantinovka, regiunea Donețk, a găsit o cale disperată de a cere ajutor. A scris pe zăpadă două cuvinte simple: „Vă rog, dați-mi pâine”. Mesajul nu a rămas neobservat.

Vă rog, dați-mi pâine, mesajul disperat scris de o batrână pe zăpada/FOTO:X
Vă rog, dați-mi pâine, mesajul disperat scris de o batrână pe zăpada/FOTO:X

În timpul unei misiuni de recunoaștere, un operator de dronă al Forțelor Armate ale Ucrainei a văzut inscripția de sus, din aer. Maxim, un tânăr de doar 19 ani, pilot de dronă în cadrul unității de sisteme aeriene fără pilot „Phoenix”, povestește că a zărit mesajul lângă o casă din orașul aflat în zona tampon a frontului.

„Am văzut clar cuvintele scrise pe zăpadă. Era evident că era un strigăt de ajutor”, a relatat militarul, cunoscut sub indicativul „Maliuk”.

Maxim a fotografiat mesajul și a anunțat imediat comandanții. A primit rapid aprobarea de a interveni. La scurt timp, o dronă a coborât deasupra casei femeii, lăsând un pachet cu pâine și biscuiți.

Câteva ore mai târziu, pe aceeași bucată de zăpadă a apărut un nou mesaj, scurt, dar grăitor: „Mulțumesc”.

Potrivit militarului, ambele mesaje erau adresate explicit armatei ucrainene, nu trupelor ruse, un detaliu important într-o zonă unde linia frontului rămâne fluidă, iar pericolul este constant.

Maxim s-a alăturat unității „Phoenix” în aprilie 2025, după finalizarea instrucției militare de bază. Este operator de drone Mavic și Matrix și participă la misiuni de recunoaștere, identificând pozițiile inamice și sprijinind operațiunile defensive ale armatei ucrainene.

Situația din Konstantinovka rămâne tensionată. Potrivit analistului militar Roman Pogoreli, cofondator al proiectului DeepState, forțele ruse „testează” apărarea orașului și încearcă incursiuni la periferie, însă în prezent nu dispun de suficiente resurse pentru o ofensivă majoră.

La finalul lunii decembrie, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a respins drept „invenții” afirmațiile Rusiei potrivit cărora ar controla jumătate din oraș. Comandamentul ucrainean a precizat că apărătorii au respins un atac al ocupanților, distrugând două tancuri și eliminând infanteria inamică cu ajutorul dronelor.

În mijlocul acestor confruntări, gestul simplu al unei bucăți de pâine livrate din cer rămâne o imagine puternică a războiului: tehnologie, violență și, din când în când, umanitate.

