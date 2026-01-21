Trump se întâlnește joi cu Zelenski la Davos

Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, la Davos, că discuţiile asupra unei soluţionări negociate a războiului ruso-ucrainean „au ajuns într-un punct decisiv” în care poate fi încheiat un acord şi că preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, ar trebui să profite de această ocazie.

Trump a declarat că plănuiește întâlnească joi la Davos cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după ce a spus inițial că va avea o discuție chiar miercuri cu liderul ucrainean, potrivit a două persoane familiarizate cu acest subiect citate de CNN.

În discursul său la Forumul Economic Mondial, Trump a spus că intenţionează să se întâlnească cu Zelenski mai târziu în aceeaşi zi. „Sunt în discuţii cu preşedintele Zelenski şi cred că el doreşte să încheie un acord”, a spus Trump.

Trump a stârnit confuzie după ce a spus în discursul său de două ori că se va întâlni chiar miercuri cu Zelenski la Davos, deşi preşedinţia ucraineană comunicase mai devreme că preşedintele ucrainean se află la Kiev. La cererea unui jurnalist de a clarifica data întâlnirii, Trump s-a corectat. „Cred că este mâine” întâlnirea, a rectificat el.

„Cred că au ajuns într-un punct în care pot să se întâlnească şi să încheie un acord, iar dacă nu o vor face, sunt proşti”, mai ales că este o ocazie de a „salva milioane de vieţi”, a spus președintele american.

Întâlnirea va avea loc în aceeaşi zi în care trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi ginerele său, Jared Kushner, se vor deplasa la Moscova pentru întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin.

„Aşteptăm aceste contacte mâine (joi). Ele figurează în agenda preşedintelui”, a confirmat pentru agenţia oficială de presă rusă TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Trump: Este responsabilitatea NATO şi a Europei să se ocupe de Ucraina, nu a Statelor Unite

„Ce câştigă Statele Unite din toată această muncă, din toţi aceşti bani, în afară de moarte, distrugere şi sume colosale de bani care ajung la oameni care nu apreciază ceea ce facem? Ei nu apreciază ceea ce facem, mă refer la NATO, mă refer la Europa. Ei trebuie să se ocupe de Ucraina, nu noi. Statele Unite sunt foarte departe, un ocean mare şi frumos ne separă. Nu avem nimic de-a face cu asta”, a afirmat preşedintele american, citat de AFP