Ucigașii generalului rus Kirillov, condamnați la pedepse grele. Moscova acuză Ucraina

Un tribunal militar rus l-a condamnat miercuri la închisoare pe viață pe cetățeanul uzbec Ahmadjon Kurbonov, găsit vinovat de asasinarea generalului rus Igor Kirillov în 2014, într-un atac despre care autoritățile ruse susțin că a fost orchestrat de Ucraina. Alți trei bărbați acuzați de complicitate, Robert Safarian, Batuhan Tociev și Ramazan Padiev, au primit pedepse între 18 și 25 de ani de închisoare.

La 17 decembrie 2024, dimineața devreme, generalul Igor Kirillov, în vârstă de 54 de ani, a fost ucis de o bombă ascunsă într-o trotinetă electrică, în timp ce ieșea din blocul în care locuia. În explozie a murit și ofițerul Ilia Polikarpov, care îl însoțea pe Kirillov.

Conform Comitetului de anchetă rus, atentatul a fost „ordonat și organizat de serviciile secrete ucrainene, care au adus în Rusia, via Polonia, componentele dispozitivului exploziv improvizat”. Ancheta susține că lui Kurbonov i s-au promis 100.000 de dolari și posibilitatea de a fugi într-o țară din Uniunea Europeană, potrivit Agerpres.

Mărturiile inculpaților

Într-o înregistrare video a interogatoriului publicată de Serviciul Federal de Securitate rus (FSB), Kurbonov recunoaște că a asamblat bomba, a plasat-o în fața imobilului generalului Kirillov și a activat-o de la distanță.

Potrivit anchetei, Robert Safarian păstrase la domiciliu componente ale bombei înainte de a i le înmâna lui Kurbonov, în timp ce ceilalți doi complici au închiriat o cameră pentru Kurbonov și au primit bani de la cei care au comandat asasinatul.

Cine era generalul Kirillov

Igor Kirillov, comandant al forțelor ruse de apărare radiologică, chimică și biologică, era cunoscut publicului mai ales pentru briefingurile sale în care acuza Statele Unite că intenționează să folosească arme biologice împotriva armatei ruse în Ucraina.