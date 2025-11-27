Doi șoferi români, condamnați în Marea Britanie după ce au fost prinși că transportau ilegal 49 de persoane către Franța

Doi șoferi români de TIR, Marius Băjenaru, 44 de ani, și Sorin-Costinel Ivan, 46 de ani, au fost închiși pentru că au încercat să transporte ilegal 49 de persoane din Marea Britanie către Franța. Cei doi au fost prinși pe 18 septembrie 2025, la Dover, de ofițerii National Crime Agency (NCA), notează Daily Mail.

Băjenaru avea ascunse în furgonul său 17 persoane și aproape 4.000 de lire într-o pungă de plastic neagră, în timp ce Ivan transporta în trailerul camionului său 32 de persoane, majoritatea din Bangladesh, împreună cu trei pachete de bani în valoare totală de 9.950 de lire în cabina camionului.

În timpul interviului cu NCA, Bajenaru a recunoscut că a colectat migranții dintr-o parcare de pe autostrada A20 și urma să primească aproximativ 200 de lire pentru fiecare persoană transportată. Ivan a recunoscut ulterior că a facilitat imigrația ilegală, deși inițial a negat orice legătură cu cei 32 de oameni din trailer.

Marți, la Canterbury Crown Court, Ivan a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare, iar Bajenaru la 2 ani și 8 luni.

„Rețelele de trafic de persoane prezintă șoferilor această activitate ca o modalitate ușoară de a face bani, dar așa cum arată acest caz, este orice altceva decât sigură. Cei prinși riscă pedepse cu închisoarea care le pot schimba viața. Rețelele criminale implicate nu țin cont de siguranța celor transportați, tratând oamenii ca pe niște bunuri”, a declarat John Turner, anchetator principal la NCA.

Cazul face parte dintr-un fenomen mai amplu, autoritățile britanice avertizând că grupurile criminale vizează șoferii de TIR pentru a transporta migranți ilegal în și din țară. Operațiunile sunt sofisticate, folosind transporturi legitime ca acoperire și exploatând șoferi care văd acest lucru ca pe o metodă „fără risc” de a câștiga bani rapid. Uneori, șoferii sunt tentați cu plăți mari sau amenințați pentru a coopera.

Într-un alt caz semnificativ, șapte membri ai unei rețele de trafic de persoane din Londra au fost condamnați în iulie pentru transportul ilegal de migranți, inclusiv copii de cinci ani, în Franța, folosind camioane sigilate. Liderul grupului, Azize Benaniba, 41 de ani, a primit aproape 13 ani de închisoare, iar complicii săi pedepse între 7 și 13 ani.