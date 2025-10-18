Video Flăcări și panică în avionul Air China: zbor deviat după ce o baterie aflată în bagajele de mână a luat foc

Un zbor Air China a fost deviat sâmbătă, 18 octombrie, după ce o baterie aflată în bagajul de mână al unui pasager a luat foc, au transmis autoritățile și compania aeriană.

Sursa video: Breaking Aviation News

Incidentul a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, la bordul zborului CA139, care decola din Hangzhou spre Aeroportul Internațional Incheon, în Coreea de Sud.

Potrivit comunicatului Air China, o baterie de litiu s-a aprins spontan în bagajul de mână al unui pasager, depozitat în compartimentul de deasupra, potrivit Le Figaro.

Echipajul a gestionat imediat situația conform procedurilor și nimeni nu a fost rănit.

Avionul a fost deviat către Aeroportul Internațional Shanghai Pudong pentru a asigura siguranța zborului.

Videoclipuri realizate de pasageri arată flăcări și fum negru în compartimentul de bagaje. În imagini se observă un pasager care încearcă să stingă incendiul.