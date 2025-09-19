search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Guvernul francez, sub asediu. Proteste în peste 250 de oraşe: „Furia este uriașă, la fel și determinarea” / „Bogații devin și mai bogați, iar inegalitatea crește”

0
0
Publicat:

Cu transportul blocat, școli închise și farmacii trase pe dreapta, sute de mii de francezi au umplut străzile orașelor protestând împotriva măsurilor de austeritate anunțate de noul premier.

Franvezii au protestat în peste 250 de oraşe. FOTO L'Union
Franvezii au protestat în peste 250 de oraşe. FOTO L'Union

Franța a fost scena unei mobilizări sociale fără precedent în ultimele luni, marcată de greve și proteste masive în întreaga țară. Nemulțumirile sunt legate de planurile de austeritate ale noului premier, Sébastien Lecornu, care se confruntă cu o presiune imensă din partea sindicatelor, a cetățenilor și a unui Parlament fragmentat. Sute de mii de francezi își exprimă în stradă furia și temerile legate de viitorul serviciilor publice și al echității sociale.

„Furia este uriașă, la fel și determinarea”

Sute de mii de cetățeni francezi au participat la peste 250 de demonstrații organizate în întreaga țară, din Paris până în Marsilia, Lyon, Nantes sau Montpellier. Acțiunile, organizate de principalele confederații sindicale, au venit ca răspuns la politicile de austeritate propuse de noul prim-ministru Sébastien Lecornu, numit recent de președintele Emmanuel Macron.

„Furia este uriașă, la fel și determinarea. Mesajul meu pentru domnul Lecornu astăzi este următorul: «Străzile trebuie să decidă bugetul»”, a transmis Sophie Binet, lidera sindicatului CGT, potrivit The Guardian.

Serviciile publice, paralizate de greve

În toate marile orașe, viața cotidiană a fost perturbată. Personalul medical a intrat în grevă, nouă din zece farmacii din toată țara au fost închise, iar rețelele de transport au fost paralizate. Unul din șase profesori nu s-a prezentat la școală, iar în mai multe licee, elevii au blocat accesul.

„Suntem aici pentru a proteja serviciile publice, care sunt afectate de reducerile bugetare succesive ale guvernului”, a declarat o angajată din sectorul public în Créteil prezentă la proteste.

„Facem această muncă pentru că ne place și vrem să servim oamenii, nu pentru profit. Cu toate acestea, suntem învinuiți pentru datoria publică ridicată, când de fapt reducerile fiscale acordate întreprinderilor de către Emmanuel Macron sunt cele care au afectat finanțele publice”, a continuat femeia.

Citește și: Stânga și dreapta radicală franceză sperie Europa și o slăbesc în fața Rusiei: „E o mare vulnerabilitate pentru România”

Premierul Sebastien Lecornu, al treilea numit în decurs de un an, are o misiune dificilă: redactarea unui nou buget, menținerea sprijinului parlamentar și formarea unui guvern minoritar funcțional. A promis că va renunța la propunerea predecesorului său de eliminare a două sărbători legale, dar sindicatele rămân sceptice.

Oamenii se tem că alte măsuri din pachetul fostului premier, cum ar fi înghețarea cheltuielilor sociale, ar putea rămâne în vigoare, în timp ce Lecornu promite că va elimina privilegiile pe viață pentru foștii premieri, dar nu a prezentat încă un plan bugetar concret.

 „Inegalitatea crește, bogații sunt mai bogați”

Nemulțumirea nu vine doar din partea sindicatelor. Cetățenii simt direct efectele tăierilor de fonduri.

O, fostă angajată în sectorul cultural, a atras atenția asupra sărăciei în rândul celor care muncesc.

„Sunt din ce în ce mai mulți lucrători săraci, oameni care au locuri de muncă, dar nu își pot permite chiria și dorm în mașinile lor”, s-a plâns ea.

Un lucrător social din Rouen a declarat că a venit la Paris „pentru a spune guvernului: nu mai acordați bani marilor întreprinderi sub formă de scutiri fiscale și subvenții, deoarece acest lucru dăunează societății”.

„Toate protecțiile sociale sunt atacate, de la pensii la servicii medicale. Bogații devin și mai bogați, iar inegalitatea crește. Văd impactul reducerilor bugetare în sectorul social – mai mulți copii au nevoie de ajutor, iar Covid a agravat situația”, a declarat el.

 „Este vorba despre justiție socială și justiție fiscală”, este ideea principală a nemulțumirilor generale.

Incidente izolate și reacții politice

Ministerul de Interne a estimat între 600.000 și 900.000 de participanți la protestele din toată țara. Până la mijlocul după-amiezii de joi, 18 septembrie, 140 de persoane au fost arestate, iar în Nantes și Lyon s-au înregistrat incidente izolate, poliţia fiind nevoită că apeleze la folosirea gazelor lacrimogene. Potrivit autorităţilor, trei persoane au fost rănite.

Deși vizat direct a fost noul premier, mulți protestatari și-au exprimat dezamăgirea şi față de președintele Emmanuel Macron, aflat la cel mai scăzut nivel de popularitate din 2017 încoace.

 „Președintele este sursa haosului, iar tot ce s-a întâmplat recent este rezultatul acțiunilor sale”, a acuzat Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului La France Insoumise.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
digi24.ro
image
FOTO | Kate Middleton și Melania Trump, apariție memorabilă la Castelul Windsor. Cum au fost surprinse de fotografi
stirileprotv.ro
image
Cele patru ZODII care încep o etapă nouă, la final de septembrie 2025. „Se încheie sezonul unui stres de lungă durată”
gandul.ro
image
Când se va lua o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
mediafax.ro
image
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo: „Sunteţi într-o dispoziţie bună”
fanatik.ro
image
Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”
libertatea.ro
image
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”
digi24.ro
image
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
gsp.ro
image
VIDEO ”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Imagini senzaționale cu Melania Trump și prințesa Catherine. După bal, au ieșit afară ca să facă „hoteluri pentru insecte”
antena3.ro
image
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile
observatornews.ro
image
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Cutremur în România, vineri dimineață! Unde s-a simţit cel mai puternic?
playtech.ro
image
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
VIDEO Gafă în Champions League! Ce s-a auzit de la boxe în tot stadionul: ”S-au încurcat”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Fost jandarm, ucis de o șoferiță care avea permisul suspendat, pe o stradă din Popești-Leordeni: „L-a aruncat de pe motoretă şi a fugit”
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
romaniatv.net
image
Pilonul 2 de pensii. Cum pot verifica românii câți bani vor avea la pensie
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
click.ro
image
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..."
click.ro
image
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
click.ro
Kate Middleton și Melania Trump foto profimedia (3) jpg
Kate i-a arătat Melaniei Trump cum te îmbraci informal, dar șic! Prințesa de Wales dă ora exactă în modă în Marea Britanie
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume. Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră

OK! Magazine

image
Cea mai nouă ”obsesie” a Prințului Louis, dezvăluită de Prințesa Kate. Ce detalii adorabile a oferit mama regală despre mezinul său

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime