Cine este Sébastien Lecornu, noul premier al Franței nominalizat de Emmanuel Macron

Președintele Emmanuel Macron l-a nominalizat marți, 9 septembrie, pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței, după ce Francois Bayrou a pierdut luni votul de încredere în parlament.

Numirea rapidă vine într-un moment de tensiuni sociale și politice, pe fondul apelurilor Marinei Le Pen la alegeri anticipate și al pregătirilor pentru protestele „Blocați totul”, anunțate pentru miercuri, scrie Reuters.

Alegerea lui Lecronu, membru al partidului Renaissance, indică determinarea lui Macron de a continua cu un guvern minoritar care susţine ferm agenda sa de reforme economice pro-business, în cadrul căreia au fost reduse impozitele pentru întreprinderi şi persoanele bogate şi a fost majorată vârsta de pensionare.

Bayrou a devenit al doilea prim-ministru demis în mai puțin de un an de când președintele Emmanuel Macron a format o coaliție minoritară de centriști și conservatori după alegerile anticipate din 2024.

Franța, care are un deficit bugetar de peste 5% din PIB, se află acum fără guvern într-un moment critic.

Bugetul propus de Bayrou pentru 2026 a inclus reduceri de peste 40 de miliarde de euro, în mare parte în detrimentul claselor muncitoare și de mijloc. Planul a inclus înghețarea beneficiilor sociale, reducerea numărului de funcționari publici și chiar eliminarea a două zile de sărbătoare legală.

Scopul final a fost reducerea deficitului sub obiectivul UE de 3% din PIB până în 2029. Forțele de opoziție, de la stânga până la extrema dreaptă, s-au opus inițiativei.

Cine este Sébastien Lecornu

La doar 39 de ani, Lecornu este singurul ministru care a supraviețuit tuturor remanierilor din epoca Macron, rămânând constant în echipa prezidențială încă din 2017.

A fost, pe rând, secretar de stat, ministru al teritoriilor de peste mări, iar din 2022 conduce portofoliul Apărării – într-o perioadă în care războiul din Ucraina a redefinit prioritățile strategice ale Parisului.

Puțin prezent în media, rar intervievat, el preferă să-și cultive imaginea de tehnocrat sobru, atent la detalii și disciplinat instituțional. De altfel, își petrece majoritatea weekendurilor în Normandia natală, unde continuă să dețină o funcție de consilier local – un semnal discret că nu a uitat terenul și contactul cu electoratul.