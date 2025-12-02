search
Guvernul din Georgia amenință BBC cu un proces. Reportajul privind folosirea unei arme chimice la proteste a iritat regimul de la Tbilisi

0
0
Publicat:

Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a anunţat luni, 1 decembrie, că intenționează să dea în judecată postul britanic BBC, după publicarea unui reportaj în care jurnaliștii susțin că forțele de ordine georgiene ar fi folosit anul trecut o armă chimică pentru dispersarea protestelor antiguvernamentale.

Georgia vrea să dea în judecată BBC. FOTO: Profimedia
Georgia vrea să dea în judecată BBC. FOTO: Profimedia

Formațiunea condusă de premierul Irakli Kobahidze acuză BBC de „afirmaţii absurde și false” și avertizează că va acţiona postul „pe toate căile legale disponibile”, anunță într-o declaraţie oficială. Reportajul contestat susține că autoritățile ar fi folosit „o armă chimică din Primul Război Mondial”, un gaz incapacitant numit camit, care poate provoca arsuri, tuse severă şi vărsături.

„Astăzi, BBC a publicat un articol care conține numeroase detalii absurde și false, inclusiv o acuzație că Ministerul Afacerilor Interne a folosit o „substanță chimică” împotriva protestatarilor violenți în timpul demonstrațiilor ilegale. Mass-media – care s-a transformat într-un instrument de propagandă al așa-numitului „stat profund” – nu a prezentat nicio dovadă care să susțină această acuzație. Toate ipotezele lor se bazează pe opiniile unor persoane specifice, printre care și dr. Chakhnashvili, un participant activ la protestele ilegale, al cărui tată, Giorgi Chakhnashvili, a luat parte la încercarea din 4 octombrie de „răsturnare a guvernului” și a pătruns fizic în curtea Palatului Prezidențial”, afirmă partidul, potrivit Georgia Today. 

Serviciile de securitate din Georgia au anunţat deschiderea unei anchete interne pentru a verifica „pe ce informații s-a bazat BBC” și pentru a evalua credibilitatea acestora, potrivit Agerpres.

BBC respinge acuzaţiile şi subliniază că materialul jurnalistic se bazează pe „dovezi din mai multe surse, atât interne, cât și internaționale”, incluzând mărturii ale protestatarilor, declarații ale unor avertizori de integritate, opinii ale experților ONU și georgieni, un studiu medical, precum și documente și rapoarte scrise.

Opoziția georgiană, sprijinită de Bruxelles, de state vest-europene și de fosta administrație Biden, organizează frecvent proteste de stradă și contestă rezultatul alegerilor legislative de anul trecut, câştigate de Visul Georgian. Premierul Irakli Kobahidze acuză opoziția și Uniunea Europeană că încearcă să-l înlăture de la putere pentru a deschide „un al doilea front” împotriva Rusiei pe teritoriul Georgiei.

Tensiunile politice s-au amplificat la finalul anului trecut, după suspendarea procesului de aderare la UE de către guvernul de la Tbilisi. Comisia Europeană îngheţase deja procedura, acuzând guvernul georgian de tendinţe autoritariste şi apropiere de Moscova, în urma adoptării unor legi contestate de Occident, printre care o lege anti-LGBT şi o alta care obligă ONG-urile să-şi dezvăluie finanţările externe.

