Fostul preşedinte al Georgiei îi cere ajutorul lui Zelenski, după ce a fost transferat din nou în închisoare: „Soarta mea e legată de război”

Fostul preşedinte georgian Mihail Saakaşvili a făcut joi apel public la preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să-i acorde statutul de „prizonier ucrainean”. Autoritățile georgiene au anunţat miercuri că acesta se întoarce în închisoare după mai bine de doi ani petrecuţi în spital în urma unei presupuse tentative de otrăvire din partea regimului prorus aflat în prezent la putere la Tbilisi, relatează Kyiv Post.

Condamnat pentru mai multe infracţiuni comise de perioada în care a ocupat funcţia de preşedinte al Georgiei, timp în care a promovat o politică de apropiere de Occident, politicianul georgiano-ucrainean ar urma să rămână în închisoare până în 2030.

Într-o postare pe Facebook, Saakaşvili a scris că partidul de guvernământ Visul Georgian, „declară în mod direct Ucraina drept stat inamic străin”. El face referire la una dintre acuzațiile împotriva sa de sabotaj în numele unui „stat inamic străin”, care vizează, în opinia sa, la activităţile sale politice din Ucraina, potrvit news.ro.

„Încă de la începutul acestui mare război, oligarhul rus (fondatorul Visului Georgian, Bidzina) Ivanişvili şi acoliţii săi s-au aliat în mod deschis cu Rusia. În acest context, este absolut limpede că persecuţia mea şi soarta mea sunt legate de război”, a scris Saakaşvili.

Organizaţii pentru drepturile omului precum Amnesty International şi Consiliul Europei au susţinut afirmaţia lui Saakaşvili precum că încarcerarea sa este motivată politică – la începutul acestui an, Consiliul Europei l-a catalogat drept „deţinut politic”.

Saakaşvili a fost transferat la spital la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Greva foamei vreme de 50 de zile i-a afectat grav sănătatea fostului preşedinte, însă un toxicolog din SUA a declarat, după efectuarea unor teste, că simptomele sale au fost provocate de otrăvire cu metale grele.

„Ieri am fost transferat de la spitalul închisorii, unde eram tratat pentru otrăvire severă, înapoi la închisoare – la personalul care m-a otrăvit”, i-a scris joi Saakaşvili lui Zelenski.

Preşedintele ucrainean a intervenit în favoarea lui Saakaşvili, restabilindu-i în 2019 cetăţenia ucraineană, care îi fusese retrasă. Recent, el a cerut autorităţilor georgiene să-l transfere pe Saakaşvili la Kiev.

„Ştiu că ucrainenii nu-şi abandonează semenii şi contez pe dumneavoastră”, a încheiat Saakaşvili apelul său adresat lui Zelenski.

Proteste în Georgia față de politica prorusă

Primele demonstraţii în masă împotriva tendinţei din ce în ce mai autoritare şi pro-ruse a partidului Visul Georgian au început în primăvara anului 2023.

Alte proteste au izbucnit un an mai târziu, după ce partidul a câştigat alegerile parlamentare, un rezultat pe care observatorii internaţionali l-au calificat drept fraudulos.

Visul Georgian, care susţine că demonstraţiile sunt orchestrate de serviciile de informaţii străine, a impus sancțiuni severe pentru prrotestari.

Saakașvili a fost președintele Georgiei în perioada 2004-2007 și 2008-2013 și a încercat să alinieze țara cu Occidentul, dar a pierdut alegerile în fața partidului Visul Georgian, prietenos cu Moscova.

Politicianul georgian a locuit ulterior în Ucraina, unde i s-a acordat cetățenia și a ocupat pentru scurtă vreme funcția de guvernator al regiunii Odesa, înainte de a se întoarce în Georgia în 2021.

Fostul președinte georgian a fost condamnat separat pentru abuz de putere, delapidare și trecere ilegală a frontierei.