search
Luni, 15 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Guvernul britanic urmează să prezinte planul „Australia-plus” privind interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Premierul britanic Keir Starmer urmează să interzică accesul copiilor sub 16 ani la marile platforme de socializare, inclusiv TikTok, Snapchat și Instagram. Guvernul îi va împiedica, de asemenea, pe minori să transmită live pe site-urile considerate mai sigure și le va limita posibilitatea de a comunica cu persoane necunoscute prin intermediul aplicațiilor de gaming.

Planul a fost prezentat drept „Australia-plus”
FOTO: iStock

BBC scrie că miniștrii analizează și posibilitatea introducerii unor restricții privind orele la care copiii pot utiliza rețelele sociale, însă detaliile complete nu vor fi prezentate decât luna viitoare.

Publicația citată adaugă că surse din guvernul britanic descriu planul, care urmează să fie prezentat luni dimineață, 15 iunie, de Starmer, drept „Australia-plus”.

Australia a introdus în decembrie 2025 prima interdicție totală din lume privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale.

„Este o alegere care arată de partea cui suntem: de partea familiilor din întreaga țară sau de partea unui status quo care nu funcționează”, a declarat Starmer. Potrivit acestuia, guvernul va „pune capăt unui sistem care îi dezamăgește pe copiii noștri”.

Deși majoritatea participanților la o consultare publică susțin interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, există și critici care avertizează asupra unor posibile efecte negative.

Potrivit publicației The Sunday Times, premierul Keir Starmer urmează să anunțe o interdicție care va viza 10 platforme majore, după modelul Australiei, inclusiv TikTok, Instagram, YouTube și Facebook.

Anunțul de luni vine la două săptămâni după încheierea consultării publice desfășurate de guvern pe parcursul a trei luni.

La sondaj au fost înregistrate 116.000 de răspunsuri. Aproximativ 90% dintre părinții participanți s-au declarat în favoarea interzicerii rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, iar peste 83% au considerat că riscurile depășesc beneficiile acestor platforme.

Ian Russell, tatăl adolescentei Molly Russell, care s-a sinucis după ce a fost expusă la conținut nociv online, critică planul guvernului britanic de a interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

El consideră că o astfel de măsură ar crea un fals sentiment de siguranță, ar împinge copiii către alte zone ale internetului și ar limita posibilitățile lor de comunicare. Russell susține că autoritățile ar trebui să reglementeze mai bine platformele, nu să le interzică, și îl acuză pe premierul Keir Starmer că a grăbit această măsură din motive politice.

„Dacă face politică pe această temă, atunci se joacă cu viețile tinerilor, iar acest lucru mi se pare deplorabil”, a spus el.

Organizații precum NSPCC susțin că marile companii de tehnologie ar trebui obligate să își facă platformele mai sigure, în loc ca acestea să fie pur și simplu retrase copiilor. La rândul lor, companiile afirmă că sunt angajate în protejarea minorilor.

Ministrul britanic al Culturii, Lisa Nandy, susține că firmele de tehnologie au avut suficient timp pentru a face platformele mai sigure pentru copii. Ea afirmă că discuția nu mai este dacă minorii trebuie protejați online, ci cum poate fi realizat acest lucru.

Deși recunoaște că unii tineri vor găsi metode de a ocoli restricțiile, Nandy consideră că interdicția ar putea produce o schimbare culturală importantă, reducând presiunea socială asupra copiilor de a fi prezenți pe rețelele sociale de la vârste foarte mici.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
digi24.ro
image
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
stirileprotv.ro
image
Povestea regizorului român, absolvent de Sorbona, care a pus în scenă „Experimentul Pitești” la Paris
gandul.ro
image
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
mediafax.ro
image
Sondaj INSCOP. Ea este viitoarea campioană mondială! Românii și-au ales favorita la CM 2026. Surprize mari în clasamentul preferințelor
fanatik.ro
image
Donald Trump anunță finalizarea acordului cu Iranul și ridicarea imediată a blocadei navale a SUA: „Lăsați petrolul să curgă”
libertatea.ro
image
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
digi24.ro
image
Biserica de 10 de milioane de euro a lui Gigi Becali a fost sfințită! Cum și-a făcut apariția soția lui + cele mai tari imagini
gsp.ro
image
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood
digisport.ro
image
Lefties își continuă expansiunea în România și deschide primul magazin în Capitală
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Obiceiul zilnic care ne afectează memoria și poate duce la anxietate și depresie
observatornews.ro
image
Andreea Popescu l-a implorat, Dan Alexa s-a eschivat și tot n-a scăpat! Hotărâtă să-l mai aibă o dată, bruneta l-a urmărit pe antrenor prin cluburi
cancan.ro
image
Un pensionar cu grupe de muncă obține în instanță creșterea pensiei. Ajunge la 5.100 lei cu o cerere
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
prosport.ro
image
Falimentul firmei poate obliga salariatul să dea banii înapoi? Situația zilelor libere plătite în avans
playtech.ro
image
După Olaru, FCSB poate pierde un alt titular. Gigi Becali a acceptat oferta dintr-o țară aflată în plin război
fanatik.ro
image
Un primar PNL reacționează la nominalizarea lui Adrian Veștea. Mario de Mezzo cere „anticipate”
ziare.com
image
Controversă uriașă: președintele UEFA, condamnat de 13 țări participante la Cupa Mondială!
digisport.ro
image
Adrian Veștea, primele declarații după ce a fost desemnat noul premier. Va merge pe programul de guvernare al lui Bolojan. „Nu voi schimba nicio virgulă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anda Adam, de nerecunoscut. A fost surprinsă la piscină, dar nu arată deloc cu diva perfectă de pe internet, unde își editează masiv pozele / FOTO
romaniatv.net
image
Bani și teren gratuit pentru tineri. Comisia Europeană va prezenta soluțiile de sprijin pe 18 și 19 iunie
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Horoscop luni, 15 iunie. Berbecii sunt în formă la început de săptămână, iar Peștii fac alegeri complicate
click.ro
image
Superstiție sau blestem? 7 ani de la decesul lui Cornel Galeș, soțul Ilenei Ciuculete: „L-a chemat la ea!” Cum arată mormântul artistei?
click.ro
image
Cum arată o garsonieră din București de 23 metri pătrați și cu ce sumă se vinde
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Bucovăț (© Camelia Săvescu / Muzeul Olteniei)
Tezaurul de la Bucovăț, o mărturie a rafinamentului artei orfevrăriei medievale românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Ibacka, imagini de la noua ei casă de pe litoral. Fosta soție a lui Cabral vorbește despre greutățile prin care trece. „Marea are efect terapeutic”
image
Horoscop luni, 15 iunie. Berbecii sunt în formă la început de săptămână, iar Peștii fac alegeri complicate

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Luna nouă în Gemeni din 15 iunie 2026 ne „vorbește‟ despre experiențe noi. Care sunt nativii favorizați de tranzitul Lunii?

Click! Sănătate

image
Ce mănâncă Prințul Wiliam la micul dejun pentru a rămâne sănătos?