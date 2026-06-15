Guvernul britanic urmează să prezinte planul „Australia-plus” privind interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani

Premierul britanic Keir Starmer urmează să interzică accesul copiilor sub 16 ani la marile platforme de socializare, inclusiv TikTok, Snapchat și Instagram. Guvernul îi va împiedica, de asemenea, pe minori să transmită live pe site-urile considerate mai sigure și le va limita posibilitatea de a comunica cu persoane necunoscute prin intermediul aplicațiilor de gaming.

BBC scrie că miniștrii analizează și posibilitatea introducerii unor restricții privind orele la care copiii pot utiliza rețelele sociale, însă detaliile complete nu vor fi prezentate decât luna viitoare.

Publicația citată adaugă că surse din guvernul britanic descriu planul, care urmează să fie prezentat luni dimineață, 15 iunie, de Starmer, drept „Australia-plus”.

Australia a introdus în decembrie 2025 prima interdicție totală din lume privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale.

„Este o alegere care arată de partea cui suntem: de partea familiilor din întreaga țară sau de partea unui status quo care nu funcționează”, a declarat Starmer. Potrivit acestuia, guvernul va „pune capăt unui sistem care îi dezamăgește pe copiii noștri”.

Deși majoritatea participanților la o consultare publică susțin interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, există și critici care avertizează asupra unor posibile efecte negative.

Potrivit publicației The Sunday Times, premierul Keir Starmer urmează să anunțe o interdicție care va viza 10 platforme majore, după modelul Australiei, inclusiv TikTok, Instagram, YouTube și Facebook.

Anunțul de luni vine la două săptămâni după încheierea consultării publice desfășurate de guvern pe parcursul a trei luni.

La sondaj au fost înregistrate 116.000 de răspunsuri. Aproximativ 90% dintre părinții participanți s-au declarat în favoarea interzicerii rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, iar peste 83% au considerat că riscurile depășesc beneficiile acestor platforme.

Ian Russell, tatăl adolescentei Molly Russell, care s-a sinucis după ce a fost expusă la conținut nociv online, critică planul guvernului britanic de a interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

El consideră că o astfel de măsură ar crea un fals sentiment de siguranță, ar împinge copiii către alte zone ale internetului și ar limita posibilitățile lor de comunicare. Russell susține că autoritățile ar trebui să reglementeze mai bine platformele, nu să le interzică, și îl acuză pe premierul Keir Starmer că a grăbit această măsură din motive politice.

„Dacă face politică pe această temă, atunci se joacă cu viețile tinerilor, iar acest lucru mi se pare deplorabil”, a spus el.

Organizații precum NSPCC susțin că marile companii de tehnologie ar trebui obligate să își facă platformele mai sigure, în loc ca acestea să fie pur și simplu retrase copiilor. La rândul lor, companiile afirmă că sunt angajate în protejarea minorilor.

Ministrul britanic al Culturii, Lisa Nandy, susține că firmele de tehnologie au avut suficient timp pentru a face platformele mai sigure pentru copii. Ea afirmă că discuția nu mai este dacă minorii trebuie protejați online, ci cum poate fi realizat acest lucru.

Deși recunoaște că unii tineri vor găsi metode de a ocoli restricțiile, Nandy consideră că interdicția ar putea produce o schimbare culturală importantă, reducând presiunea socială asupra copiilor de a fi prezenți pe rețelele sociale de la vârste foarte mici.