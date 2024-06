Experiența unui șofer român cu mașina electrică până în Grecia: M-a costat 327 de lei, față de 1.800 anul trecut. „Erou național te facem”

Un român a povestit pe un grup de Facebook destinat vacanțelor experiența pe care a avut-o cu mașina electrică, până în Grecia. „M-a costat 327 lei, în comparație cu transportul de anul trecut, 1800 lei”, susține bărbatul. Postarea acestuia a stârnit un val de contradicții și ironii.

„Pentru că postarea mea de-acum ceva timp a făcut atâta vâlvă, la întrebarea <Există stații de încărcare mașini electrice în Paxos?>, am zis să revin cu noutăți post vacanță. O să încep cu rezumatul, ca să le răspund în primul rând cârcotașilor care știu tot despre mășinile electrice, dar nu au condus niciodată una: transportul dus-întors București- Paxos- București + 280 km făcuți în Paxos m-a costat 327 lei. În comparație cu transportul de anul trecut cu mașină pe motorină București- Lefkada - București + plimbările pe insulă, care m-au costat 1.800 și ceva de lei. Și nici nu am făcut pana prostului, nici nu am <pierdut> ore la încărcat”, a scris șoferul, care s-a semnat „participant anonim” .

În continuare, acesta a relatat că a plecat cu mașina încărcată full din București și a oprit în mai multe zone pentru încărcare

„A oprit la Petrom înainte de Podul Prieteniei, am zis că na' hai să plecăm din țară cu <plinu' făcut> . Încărcare 12 minute, 28 lei. Următoarea oprire Supercharger Sofia- cu bateria 18%. Încărcarea gratuită, 35 de minute, cât să mergem la toaletă, să ne luăm o înghețată și să ne dezmorțim. Următoarea oprire Petrol Kulata- încărcare 24 minute, 47 lei. A treia oprire Audi Ioannina, încărcare charger de mare viteză și ..... cu mare cheltuiala..... 82% încărcare, 150 lei. Am ajuns la feribotul Igoumenitsa cu mașină încărcată 86% . M-am dus frumos să întreb la ghișeu <nu va supărați, avem mașină electrică, este încărcată 86%, este vreo problemă?>. Doamna de la ghișeu îmi răspunde oficial că <ăn nouă lege știm scrie că mașina electrică trebuie să fie încărcată doar 40%- dar noi nu avem aparate și nici nu avem personal care să verifice așa ceva. Pentru noi nu este nicio problemă> Deci, pe feribot mașina electrică este considerată autovehicul și atât”, a scris bărbatul, pe „Forum Grecia”.

Pe tot parcursul vacanței, turistul român spune că mașina a fost încărcată la cazare. La întoarcere, a încărcat la Sofia și Ruse, ajungând acasă cu „82% baterie”.

„Am primit un aparat de măsurare și am încărcat la două zile, câte 15-25%. La finalul vacanței, pentru că suma a fost de aproximativ 20 de euro, administratorul ne-a spus că nu mai plătim nimic, că am consumat foarte puțin. Fericiți nevoie mare, am plecat cu bateria încărcată 100% la feribot. Drumul pe continent la 42 de grade, cu mașina plină, cu climă, cu 130 la ora pe autostrada până la Salonic ne-a costat 79% baterie. Am oprit la Holiday Inn peste noapte, unde am încărcat la una din cele două încărcătoare montate de curând în parcarea din subsol. Am plătit 102 lei. Parcarea se plătește separat 10 euro la hotel, pe zi. Drumul spre România a fost gratuit- încărcare Sofia și Ruse, am ajuns acasă cu 82% baterie. Dacă a meritat vacanță cu mașina electrică? Din plin. Pericol? De prea multă relaxare. Mai merg cu mașina electrică în Grecia? De fiecare dată de-acum încolo”, a încheiat bărbatul.

„Erou național te facem, îți mulțumim că ne faci aerul mai puțin poluat”

Postarea acestuia a stârnit un val de comentarii în contradictoriu, dar și ironii din partea șoferilor care nu au încredere în mașinile electrice.

„Erou național te facem. Cu excursia asta electrificată ai salvat planeta. Bravo, și ține-o tot așa. Noi muritorii de rând îți mulțumim și suntem profund recunoscători că ne faci aerul mai puțin poluat”, a scris o persoană.

„La categoria cârcotași intru și eu. Vreau să subliniez faptul că anul trecut am prins o pană de curent,dupa un incendiu pe continent în Alexandrpouli (!!) pe insula Samothraki ,vreme de trei zile, timp în care nici bere rece nu era, din motive evidente. Cred că atunci ai fi putut cumpăra o mașină electrică de acolo la un sfert de preț”, a scris un utilizator de „Forum Grecia”.

„Drum bun, mergeți sănătoși și să vă întoarceți la fel! Nu sunt cârcotaș dar nici nu m-au convins electricele. Nu vreau să aud de argumente pro și nici contra, pentru că deja le știu”, a scris un alt român.

„Principial, nu-mi plac participanții anonimi, parcă începe din start o postare care nu pleacă pe o baza reală. Un om ascuns nu poate oferi o părere pertinenta tocmai datorită inexistentei lui... în rest... vacanțe plăcute tuturor”, a concluzionat un alt internaut.