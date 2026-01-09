Giorgia Meloni susține reluarea dialogului cu Moscova: „A venit momentul ca Europa să discute şi cu Rusia”

Premierul italian spune că Europa nu poate avea un rol eficient în negocierile pentru pacea din Ucraina dacă vorbește „doar cu una dintre părți”. Totuși, Meloni consideră „prematur” orice discuție despre revenirea Rusiei în G7 și exclude trimiterea de trupe italiene în Ucraina.

Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, a declarat vineri premierul italian Giorgia Meloni, afirmând că este de acord cu apelul lansat recent de președintele francez Emmanuel Macron. În opinia sa, Uniunea Europeană nu poate contribui cu adevărat la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina dacă se limitează la a discuta doar cu una dintre părțile implicate, relatează Agerpres.

„Cred că Macron are dreptate în această privință. Cred că a venit momentul ca Europa să discute și cu Rusia”, a spus Giorgia Meloni la tradiționala conferință de presă de început de an. Ea a avertizat că o abordare dezechilibrată ar reduce impactul diplomatic al Uniunii Europene: „Pentru că, dacă Europa decide să participe la această fază a negocierilor vorbind doar cu una dintre cele două părți, mă tem că, în cele din urmă, contribuția pozitivă pe care o poate aduce va fi limitată”.

Negocierile se intensifică, dar fără semne de concesii din partea Moscovei

Discuțiile pentru a pune capăt războiului, care se apropie de patru ani, s-au intensificat din luna noiembrie. Cu toate acestea, Moscova nu a dat semne că ar fi dispusă să facă concesii, după ce Kievul a cerut modificări la o propunere a Statelor Unite care, inițial, susținea principalele cerințe ale Rusiei.

De asemenea, Rusia nu a indicat public că ar accepta un acord de pace care să includă garanțiile de securitate avute în vedere de aliații Ucrainei, inclusiv prezența unor trupe occidentale pe teritoriul ucrainean.

Un singur canal de dialog, pentru a evita „prea multe voci”

Giorgia Meloni a mai spus că Uniunea Europeană ar trebui să numească un trimis special care să discute direct cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a evita confuzia și mesajele contradictorii. „Dacă am face greșeala de a decide, pe de o parte, să redeschidem dialogul cu Rusia și, pe de altă parte, să procedăm dezorganizat, i-am face o favoare lui Putin”, a avertizat ea. „Am avut această problemă de la început. Prea multe voci care vorbesc, prea multe formate”, a adăugat șefa guvernului italian.

Revenirea Rusiei în G7, „absolut prematură”

Printre propunerile avansate de Statele Unite în noiembrie s-a numărat și readmiterea Rusiei în Grupul celor șapte națiuni bogate, ceea ce ar însemna revenirea la formatul G8. Giorgia Meloni a respins însă această idee, spunând că este „absolut prematur” să se vorbească despre primirea Rusiei înapoi în G7.

În același timp, premierul italian a reiterat că Italia nu intenționează să trimită trupe în Ucraina pentru a contribui la garantarea unui eventual acord de pace. Declarația vine în contextul în care, luna trecută, Franța și Marea Britanie au semnat o declarație de intenție privind desfășurarea, pe viitor, a unor forțe multinaționale în Ucraina, după încheierea unui armistițiu.