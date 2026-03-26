Germania nu vede o ieșire din conflictul din Iran, dar oferă sprijin. „Suntem pregătiți să asigurăm orice formă de pace”

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Berlinul este pregătit să susțină eforturile de pace în Iran, chiar dacă a continuat să critice războiul din Orientul Mijlociu și a avertizat că nu vede o strategie clară de ieșire din conflict.

„Nu există nicio strategie, nu există un obiectiv clar, iar cel mai rău, din perspectiva mea, este că nu există o strategie de ieșire”, a declarat Pistorius joi, după o întâlnire la Canberra cu ministrul australian al Apărării, Richard Marles, potrivit POLITICO.

„Suntem pregătiți să asigurăm orice formă de pace”, a adăugat el. „Dacă vom ajunge la un armistițiu, vom discuta orice tip de operațiune necesară pentru a garanta pacea, pentru a asigura… libertatea de navigație (în Strâmtoarea Ormuz), dar momentul încă nu a venit”, a spus Pistorius.

„De aceea facem apel pentru un armistițiu cât mai curând posibil”, a explicat el, adresându-și mesajul în principal Iranului, dar și Statelor Unite. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a precizat însă miercuri că nu intenționează să negocieze cu Washingtonul.

„(Conflictul) reprezintă un risc uriaș pentru creșterea și intensificarea instabilității din regiune, iar acest lucru are întotdeauna un impact, așa cum știm din istorie, asupra întregii lumi”, a continuat Pistorius.

Ministrul Apărării a reiterat poziția mai critică a Germaniei față de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care s-a înăsprit în ultimele săptămâni. „Nu am fost consultați înainte, nimeni nu ne-a întrebat”, a spus Pistorius. „Nu este războiul nostru, și de aceea nu vrem să fim atrași în acest conflict, să fie foarte clar.”

El a subliniat și impactul economic al conflictului. „Acest război este o catastrofă pentru economiile lumii. Impactul se vede deja după doar puțin peste două săptămâni”, a concluzionat ministrul german.