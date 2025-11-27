Germania pregătește un plan de război: 800.000 de soldați mobilizați împotriva unei posibile agresiuni ruse

Germania a elaborat un „plan secret” pentru a face față unui potențial atac al Rusiei asupra teritoriului NATO, unul dintre punctele centrale fiind desfășurarea a circa 800.000 de soldați germani, americani și din alte state NATO pe linia frontului.

Acest plan operativ şi secret, detaliat în circa 1.200 de pagini, a fost redactat în urmă cu aproximativ doi ani şi jumătate la un complex militar din Berlin, după ce unii miniștri și ofițeri militari au susținut că Rusia ar putea fi pregătită şi dispusă să atace teritoriul NATO în anul 2029, sau chiar mai devreme, în viziunea unora care mai recent văd un astfel de semn în incidentele de spionaj, sabotaj sau incursiuni aeriene pe care le atribuie Rusiei, scrie Agerpres.

Există şi comentatori care cred că un eventual armistițiu sau un acord de pace în Ucraina ar oferi Rusiei un răgaz de a-şi pregăti mai multe resurse pentru a ataca NATO.

Planul german detaliază cum până la 800.000 de soldați germani, americani şi din alte state NATO ar urma să fie deplasați spre est, pe linia frontului, menționând porturile, râurile, căile ferate şi drumurile folosite de aceste trupe, precum şi logistica aprovizionării şi protejarea lor.

Întrucât Alpii formează o barieră naturală, trupele NATO ar trebui să traverseze Germania în cazul unei confruntări cu Rusia, "indiferent de unde ar putea începe" o astfel de confruntare, explică Tim Stuchtey, directorul Institutului Brandenburg pentru Societate şi Securitate (BIGS).

Descurajarea Rusiei ca tactică de prevenire a războiului este de asemenea menționată. "Obiectivul este prevenirea războiului, arătându-le clar inamicilor noștri că, dacă ne atacă, nu vor reuși", afirmă un ofițer care spune că este unul dintre autorii planului.

Un exerciţiu militar recent a relevat însă probleme de infrastructură de natură să îngreuneze deplasarea vehiculelor militare spre est.

În timpul Războiului Rece, în lucrările de infrastructură caracterul de dublă întrebuințare era o cerință obligatorie, iar autostrăzile occidentale aveau secțiuni care, la nevoie, puteau fi folosite ca piste pentru avioanele militare, precum şi pentru transportul convoaielor de mari dimensiuni.

Infrastructura construită ulterior adesea nu îndeplineşte aceste cerinţe, iar unele poduri şi tuneluri sunt prea înguste. Potrivit WSJ, guvernul de la Berlin consideră că 20% dintre autostrăzile şi 25% dintre podurile Germaniei necesită lucrări suplimentare, în timp ce porturile de la Marea Nordului şi Marea Baltică au nevoie de investiţii estimate la 15 miliarde de euro, din care 3 miliarde de euro ar trebui alocate proiectelor care permit dubla utilizare a infrastructurii.

Planul Germaniei este conceput în primul rând ca o platformă logistică pentru NATO, prin urmare modernizarea infrastructurii sale este esenţială.