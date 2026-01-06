search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Un român este judecat după ce a accidentat mortal o fetiță într-o parcare din Țara Galilor. Ar fi lovit cu mașina căruciorul în care se afla copilul

0
0
Publicat:

Un bărbat român este judecat după ce o fetiță de șase luni a murit, în urma unui accident într-o parcare cu mai multe etaje din Țara Galilor. 

Flaviu Naghi FOTO: FB
Flaviu Naghi FOTO: FB

Accidentul a avut loc pe 2 ianuarie, când Sophia Kelemen, din zona Leigh, Manchester, se afla în cărucior la parterul parcării din Tenby. Informațiile preliminare indică faptul că decesul a fost cauzat de o „hemoragie intracraniană” provocată de accident.

Flaviu Naghi, 34 de ani, este acuzat de două infracțiuni: cauzarea morții fetiței prin conducere periculoasă și cauzarea morții prin conducere neglijentă, sub influența drogurilor, potrivit dailymail.

Imediat după accident, fetița a fost transportată de urgență cu elicopterul la spital, însă rănile au fost prea grave pentru ca viața ei să fie salvată.

Judecătoarea Catherine Richards, de la Curtea Crown din Swansea, a declarat că amânarea procesului este „regretabilă”, dar necesară pentru a permite colectarea de dovezi suplimentare din partea experților. Românul a fost eliberat pe cauțiune.

Bărbatul a vorbit printr-un interpret pentru a-și confirma numele și a-și formula pledoaria într-o ședință scurtă luni, 5 ianuarie. 

Tatăl Sophiei, Alex Keleman, 27 de ani, a declarat că familia sa a fost „devastată” de moartea fetiței și a descris experiența ca fiind „ca într-un film de groază.

Mătușa fetiței, Adriana, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Niciodată în viața mea nu m-aș fi gândit că va trebui să scriu un mesaj de genul acesta. Numele meu este Adriana, mătușa iubitei mele nepoate Sophia. O zi aparent obișnuită s-a transformat în cel mai mare coșmar al familiei noastre. Un șofer a lovit căruciorul în care se afla micuța Sophia într-o parcare de supermarket. A fost transportată cu elicopterul la spital cu bazinul rupt și hemoragie cerebrală și a fost, în final, diagnosticată cu leziuni cerebrale cauzate de impact. În ciuda eforturilor medicilor, Sophia nu a putut face față impactului, intervenției chirurgicale, anesteziei, leziunilor cerebrale și tuturor rănilor, iar inima ei fragilă nu a mai rezistat”, a scris mătușa fetei. 

