Manifestații de amploare la Londra: 4.000 de polițiști mobilizați pentru marșul Unite the Kingdom și unul pro-palestinian

Zeci de mii de persoane s-au adunat sâmbătă la Londra pentru două proteste rivale de amploare: demonstrația „Unite the Kingdom”, organizată de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, respectiv marșul pro-palestinian organizat cu ocazia Nakba Day.

Poliția Metropolitană din Londra a mobilizat aproximativ 4.000 de ofițeri pentru a gestiona manifestațiile, într-o operațiune evaluată la 4,5 milioane de lire sterline în care vor fi folosite drone, elicoptere, cai și câini, în timp ce vehicule blindate au fost pregătite pentru intervenții rapide.

Situația este complicată de faptul că în aceeași zi are loc finala FA Cup pe stadionul Wembley, eveniment care atrage zeci de mii de suporteri în capitală.

„Zone Sterile” între manifestanți

Pentru a evita posibile incidente, autoritățile au impus restricții stricte privind traseele și orele de desfășurare ale manifestațiilor. Poliția a creat inclusiv o „zonă sterilă” între cele două marșuri, astfel încât participanții să nu intre în contact direct.

Marșul „Unite the Kingdom” a început în zona Kingsway și se îndreaptă către Parliament Square, în timp ce protestul pro-palestinian, organizat cu ocazia comemorării Nakba Day, pornește din Kensington și traversează centrul Londrei spre Waterloo Place.

Poliția Metropolitană a anunțat că va adopta o abordare de „toleranță zero” față de orice act de violență, discurs instigator la ură sau încălcări ale ordinii publice.

Recunoașterea facială va fi folosită în premieră

Pentru prima dată în Marea Britanie, poliția utilizează tehnologie de recunoaștere facială live în cadrul unei operațiuni de supraveghere a manifestațiilor. Camerele au fost instalate în special în gările Euston și King’s Cross St Pancras, puncte importante de sosire pentru participanții la manifestația organizată de Tommy Robinson.

Potrivit autorităților, doi bărbați au fost deja arestați în apropierea gării Euston, după ce sistemul i-a identificat ca fiind suspecți într-un caz de vătămare corporală gravă produs la Birmingham.

În paralel, poliția monitorizează imaginile CCTV de la Wembley pentru a identifica eventuali suporteri care s-ar putea deplasa către proteste după finala Cupei Angliei.

Cine este Tommy Robinson

Tommy Robinson, pe numele său real Stephen Yaxley-Lennon, este una dintre cele mai controversate figuri ale extremei drepte britanice. Fost huligan de fotbal, acesta și-a clădit în ultimii ani o platformă puternică în mediul online, promovând mesaje anti-islam și anti-imigrație.

Militanta ecologistă Greta Thunberg, inculpată pentru tulburarea ordinii publice în urma unei demonstrații la Londra

Robinson și-a îndemnat participanții să nu poarte măști și să nu consume alcool în exces, precum și să se comporte „pașnic și politicos”.

„Sistemul ne-a pus tot felul de piedici în calea eforturilor noastre de a uni Regatul și Occidentul”, a scris el săptămâna aceasta pe X, prevăzând „cea mai mare manifestație patriotică ce va avea loc vreodată pe această planetă”.

Popularitatea sa a crescut pe fondul nemulțumirilor din societatea britanică privind imigrația ilegală, traversările Canalului Mânecii cu bărci mici și acuzațiile privind limitarea libertății de exprimare.

La un protest similar organizat în septembrie anul trecut, Robinson a atras până la 150.000 de persoane în centrul Londrei. Evenimentul a fost marcat de mesaje radicale și confruntări cu poliția în urma cărora mai mulți ofițeri au fost răniți.

Pentru manifestația de sâmbătă, poliția estimează participarea a aproximativ 50.000 de susținători ai lui Robinson, în timp ce la marșul pro-palestinian sunt așteptate circa 30.000 de persoane.

Guvernul britanic: „Luptăm pentru sufletul acestei țări”

Premierul britanic Keir Starmer a transmis un mesaj ferm înaintea protestelor, acuzând organizatorii marșului „Unite the Kingdom” că promovează „ură și divizare”.

„Suntem într-o luptă pentru sufletul acestei țări”, a declarat Starmer, avertizând că orice persoană care încearcă „să provoace haos pe străzi sau să intimideze oameni” va simți „întreaga forță a legii”.

Guvernul britanic a anunțat totodată că 11 agitatori de extremă dreapta din străinătate au fost opriți la frontieră, nefiind lăsați să intre în Regatul Unit pentru a participa la manifestație. Printre aceștia se află și influencerița americană anti-islam Valentina Gomez.

Tensiuni în jurul protestelor pro-palestiniene

Manifestația organizată cu ocazia Nakba Day are loc într-un climat extrem de tensionat în Marea Britanie, după luni de proteste pro-palestiniene organizate în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului.

Peste 7.000 de manifestanţi au scandat la Berlin pro-Palestina: „Finanţele Germaniei, bombele Israelului!”

Comunitatea evreiască britanică și mai multe organizații au acuzat frecvent că la aceste manifestații apar sloganuri și pancarte antisemite. În ultimele săptămâni, Londra a fost zguduită și de mai multe atacuri violente care au vizat membri ai comunității evreiești.

În acest context, nivelul de alertă teroristă din Regatul Unit a fost ridicat recent la gradul „sever”, al doilea cel mai ridicat nivel posibil, autoritățile invocând atât amenințarea islamistă, cât și pe cea a extremismului de dreapta.

Noi directive emise de Crown Prosecution Service permit procurorilor să investigheze inclusiv sloganurile, pancartele și mesajele distribuite pe rețelele sociale pentru posibile infracțiuni de instigare la ură.

Poliția a avertizat că ar putea avea loc arestări inclusiv pentru scandări considerate extremiste, precum utilizarea termenului „intifada” în anumite contexte.

Londra, în stare de alertă maximă

Operațiunea de securitate de sâmbătă este considerată una dintre cele mai ample desfășurate de Poliția Metropolitană în ultimii ani. Oficialii se tem atât de confruntări spontane între grupări rivale, cât și de riscul unor incidente motivate de ură.

„Dreptul la protest este o piatră de temelie a democrației noastre”, a declarat ministrul de Interne Shabana Mahmood. „Dar oricine răspândește ură sau recurge la violență va suporta consecințele legii.”