Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
Zeci de mii de oameni au protestat la Madrid. Manifestanții au cerut alegeri anticipate în urma acuzațiilor de corupție din Guvernul Sánchez

Publicat:

Zeci de mii de oameni au participat, duminică, la o manifestație antiguvernamentală la Madrid. Protestatarii cer alegeri generale anticipate, în timp ce premierul socialist al țării, Pedro Sánchez, încearcă să facă față unei serii de acuzații de corupție care implică familia, partidul și administrația sa.

Proteste la Madrid FOTO: X
Proteste la Madrid FOTO: X

Protestul organizat duminică de Partidul Popular (PP) conservator din Spania a avut loc la trei zile după ce unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Sánchez, fostul ministru al transporturilor José Luis Ábalos, a fost arestat preventiv de un judecător care anchetează o presupusă schemă de mită pentru contracte, potrivit Mediafax.

Sloganul protestului a fost „Asta e: mafia sau democrație?”, iar la manifestație au participat, potrivit estimărilor organizatorilor Partidului Popular, aproximativ 80.000 de persoane.

Liderul PP, Alberto Nunez Feijoo, a descris actuala legislatură drept „absurdă” și a adăugat faptul că arestarea lui Abalos înainte de proces demonstrează că stilul politic al lui Sanchez este corupt.

Acuzații de corupție

Potrivit Euronews, soția premierului, Begoña Gómez, este anchetată pentru presupus trafic de influență, corupție în afaceri, deturnare de fonduri, dar și delapidare în mai multe domenii de activitate legate de activitatea sa academică.

În același timp, fratele său, David Sánchez, se confruntă cu proceduri judiciare pentru presupuse fapte de abuz în serviciu și trafic de influență legate de contractarea sa la

Pedro Sánchez a ajuns la putere în 2018, după ce a folosit un vot de neîncredere pentru a răsturna guvernul corupt al unuia dintre predecesorii lui Feijóo. Premierul spaniol a promis să continue în ciuda proliferării acuzațiilor de corupție referitoare la cercul său și a unei serii de lovituri judiciare recente.

Europa

