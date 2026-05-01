Ziua Internațională a Muncii este marcată anul acesta prin proteste de amploare în mai multe capitale europene, pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și scăderea puterii de cumpărare. Mii de persoane au ieșit în stradă în Atena, Istanbul, Paris, Madrid, Roma și Torino.

În Turcia, sindicatele și grupurile de stânga au ieșit în stradă la Istanbul pe 1 mai. Sute de protestatari au scandat „rezistența este pretutindeni”, în timp ce poliția încerca să îi împiedice să ajungă în Piața Taksim.

Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și au reținut zeci de persoane în urma tentativelor unor grupuri de a ajunge în zonă. Potrivit presei locale, au fost înregistrate cel puțin 57 de rețineri, relatează Turkish Minute.

Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri de apă pentru a dispersa mulțimea, ceea ce a dus la ciocniri.

Potrivit AP, aproximativ 15 persoane au fost reținute după ce au încercat să ajungă în Piața Taksim, unde autoritățile au interzis de mult timp demonstrațiile, invocând motive de securitate.

În ciuda interdicției, sindicatele și grupurile de opoziție continuă să considere piața ca un loc simbolic și încearcă să se adune acolo.

Proteste masive în Franța: „Pâine. Pace. Libertate”

Mitingurile din Franța cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii au atras peste 300.000 de persoane joi, 1 mai, inclusiv 100.000 la Paris. Adunarea din capitală a fost umbrită de plângeri privind violențe împotriva participanților din zona de centru-stânga, Partidul Socialist (PS) denunțând acte de agresiune fizică împotriva susținătorilor și deputaților săi.

„Toată lumea urăște PS”, au scandat protestatarii, unii dintre ei purtând steaguri antifasciste de extremă stângă.



Partidul Socialist a denunțat agresiuni asupra unor membri și parlamentari, în timp ce lideri ai stângii radicale au negat orice implicare și au cerut calm.

Protestele au fost marcate și de mesaje critice la adresa extremei drepte și de referiri la contextul politic internațional, scrie Le Monde.

Greve și blocaje în Grecia

În Grecia, sindicatele au organizat o grevă generală de 24 de ore, paralizând parțial transportul public și serviciile maritime. Metroul din Atena, tramvaiele și o parte din transportul feroviar au fost suspendate, iar navele au rămas în porturi.

Protestatarii au cerut majorări salariale, măsuri de protecție socială și revenirea la contracte colective de muncă, acuzând deteriorarea condițiilor de trai, potrivit ekathimerini.com.

Mii de muncitori au protestat de 1 Mai în Spania

Mii de angajați au ieșit vineri pe străzile din aproximativ 80 de orașe din Spania, de Ziua Internațională a Muncii, pentru a protesta față de creșterea costului vieții, în special al locuințelor, dar și pentru a cere salarii mai bune și condiții de muncă îmbunătățite.

Sindicatele UGT și CCOO au organizat manifestațiile sub sloganul „Drepturi, nu tranșee. Salarii, locuințe și democrație”, scrie elpais.

Cea mai mare adunare a avut loc în orașul Málaga, un exemplu emblematic al crizei imobiliare din Spania, unde chiriile au atins niveluri considerate inaccesibile pentru lucrătorii obișnuiți.

Potrivit organizatorilor, peste 20.000 de persoane au participat la protest, umplând zonele centrale ale orașului înainte de startul oficial al marșului.

Liderii sindicali au atras atenția asupra dezechilibrelor tot mai mari de pe piața locuințelor, în contextul în care Málaga a devenit unul dintre orașele cu cea mai rapidă creștere a turismului și a investițiilor imobiliare.

Se estimează că orașul găzduiește aproape 13.000 de locuințe turistice și peste 300 de blocuri de apartamente dedicate închirierii pe termen scurt, ceea ce a redus semnificativ oferta pentru rezidenții permanenți.

Secretarul general al UGT, Pepe Álvarez, a declarat că problema locuințelor a devenit „o chestiune socială critică” care trebuie abordată urgent și integrat de autorități.