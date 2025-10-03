Fotojurnalist francez ucis în Ucraina într-un atac cu dronă. Mesajul lui Macron

Fotoreporterul francez Antoni Lallican a murit vineri în urma unui atac cu dronă în regiunea Doneţk, în estul Ucrainei. Preşedintele Emmanuel Macron a confirmat decesul şi i-a adus un omagiu pe platforma X.

Antoni Lallican a fost ucis în apropiere de oraşul Kostiantînivka, în Donbas, în timpul unui atac cu drone FPV atribuit armatei ruse, notează publicația Le Figaro. Jurnalistul, în vârstă de 32 de ani, lucra ca fotojurnalist din 2019 pentru studioul Hans Lucas, colaborând de-a lungul anilor cu numeroase publicaţii franceze şi internaţionale.

De-a lungul carierei, Lallican a realizat reportaje din mai multe zone de conflict, inclusiv din Kiev, Bahmut, Liban, Nagorno-Karabah şi Siria.

Federaţia Europeană a Jurnaliştilor a transmis condoleanţe familiei şi colegilor săi, subliniind că acesta este primul jurnalist ucis în Ucraina de o dronă.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a reacţionat printr-un mesaj publicat pe X, în care a denunţat atacul şi a adus un omagiu jurnalistului. „Camaradul nostru, fotojurnalistul Antoni Lallican, însoţea armata ucraineană pe frontul de rezistenţă. Am aflat cu profundă tristeţe de moartea sa, în urma unui atac cu drone ruseşti”, a scris Macron.

Şeful statului francez a transmis „condoleanţe pline de emoţie” familiei lui Lallican, dar şi tuturor jurnaliştilor care, „cu riscul vieţii, documentează realitatea războiului”.