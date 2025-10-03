Imagini publicate de armata olandeză arată un marcaj distinctiv pe avionul F-35 care a doborât în premieră drone rusești

Armata olandeză a publicat fotografii cu un avion de vânătoare stealth F-35 având imprimat un marcaj recent în formă de dronă, după ce avionul avansat a fost folosit pentru a doborî drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Alianței, relatează Business Insider.

Imaginile făcute publice de Ministerul Apărării din Olanda arată un marcaj proaspăt de pe fuselaj, chiar sub cabină. Semnul are forma triunghiulară reprezentând dronele de atac kamikaze Delta lansate de Rusia.

Ministerul olandez al Apărării a declarat pentru Business Insider că marcajul a fost adăugat „după ce a eliminat mai multe drone în spațiul aerian polonez în septembrie”. Acesta a precizat că acesta a fost imprimat pe avionul F-35 care a eliminat mai multe drone, dar a precizat că acesta nu dezvăluie despre numărul dronelor dobărâte.

Avioanele cu reacție sunt însemnate astfel pentru a contabiliza victoriile.Tradiția începută în Primul Război Mondial, odată cu apariția aviației militare, continuă și astăzi. Avioanele americane Super Hornet, spre exemplu, au fost văzute anul trecut cu astfel de însemne în perioada operațiunilor din Marea Roșie împotriva rebelilor yemeniți houthi, susținuți de Iran.

Doborârea unor drone ieftine, și neînarmate, după cum s-a dovedit, mult sub nivelul amenințărilor ostile de înaltă performanță pentru care a fost construit F-35, a ridicat semne de întrebare cu privire la ce înseamnă apărarea sustenabilă împotriva unor astfel de incursiuni aeriene. Combaterea unor amenințări de acest tip cu ajutorul unor platforme și muniții scumpe plasează apărătorii pe partea greșită a curbei de costuri, ceea ce face ca dezvoltarea unor mijloace mai potrivite, drept protecție cu costuri reduse, să devină o prioritate.

Avioanele occidentale, inclusiv avioanele F-35 olandeze, au fost ridicate de la sol în mai multe ocazii drept răspuns la mijloacele aeriene rusești care operau în sau în apropierea spațiului aerian NATO de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Incidentul de deasupra Poloniei a constituit însă o premieră: pentru prima dată avioane NATO au distrus aparate rusești în spațiul aerian al Alianței, marcând o nouă evoluție în raporturile cu Rusia, care a escaladat războiul pe fondul presiunilor diplomatice de a încheia ostilitățile.

Potrivit explicațiilor date de Rusia, dronele nu au intrat intenționat în spațiul Poloniei, ci au deviat de la curs, în contextul unui atac masiv asupra Ucrainei care a avut loc în acea zi. Însă Polonia a respins categoric această variantă.

Mulți lideri occidentali și oficiali din domeniul apărării au catalogat acțiunile Rusiei o testare deliberată a apărării aeriene a NATO, un domeniu în care alianța a recunoscut că există lacune. De asemenea, mulți au prezentat acțiunile Rusiei în cadrul NATO ca o testare a hotărârii alianței de a riposta.

Totodată, Rusia are posibilitatea de a aduna informații despre capacitățile de răspuns ale NATO, și cât de prompt pot acestea să intre în acțiune.

Ministerul olandez al Apărării a scris într-o postare că, prin staționarea avioanelor olandeze F-35 în Polonia, acesta își demonstrează disponibilitatea aeriană continuă. Ministerul a declarat că avioanele sale de vânătoare F-35 se vor afla în Polonia între 1 septembrie și 1 decembrie. Și alte națiuni aliate au trimis avioane ca parte a misiunilor de poliție aeriană în curs.

De asemenea, menționează că, începând din decembrie, Olanda va staționa în Polonia și alte mijloace precum sistemul de apărare aeriană Patriot, pentru a consolida apărarea aeriană, dar și pentru a proteja un centru logistic cheie pentru sprijinul oferit Ucrainei.

Ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a vizitat detașamentul olandez de avioane F-35, iar cu acest prilej a caracterizat granița de est a NATO ca fiind totodată granița de securitate a Olandei.