search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Imagini publicate de armata olandeză arată un marcaj distinctiv pe avionul F-35 care a doborât în premieră drone rusești

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Armata olandeză a publicat fotografii cu un avion de vânătoare stealth F-35 având imprimat un marcaj recent în formă de dronă, după ce avionul avansat a fost folosit pentru a doborî drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Alianței, relatează Business Insider.

Foto x
Foto x

Imaginile făcute publice de Ministerul Apărării din Olanda arată un marcaj proaspăt de pe fuselaj, chiar sub cabină. Semnul are forma  triunghiulară reprezentând dronele de atac kamikaze Delta lansate de Rusia.

Ministerul olandez al Apărării a declarat pentru Business Insider că marcajul a fost adăugat „după ce a eliminat mai multe drone în spațiul aerian polonez în septembrie”. Acesta a precizat că acesta a fost imprimat pe avionul F-35 care a eliminat mai multe drone, dar a precizat că acesta nu dezvăluie despre numărul dronelor dobărâte.

Avioanele cu reacție sunt însemnate astfel pentru a contabiliza victoriile.Tradiția începută în Primul Război Mondial, odată cu apariția aviației militare, continuă și astăzi. Avioanele americane Super Hornet, spre exemplu, au fost văzute anul trecut cu astfel de însemne în perioada operațiunilor din Marea Roșie împotriva rebelilor yemeniți houthi, susținuți de Iran.

Doborârea unor drone ieftine, și neînarmate, după cum s-a dovedit, mult sub nivelul amenințărilor ostile de înaltă performanță pentru care a fost construit F-35, a ridicat semne de întrebare cu privire la ce înseamnă apărarea sustenabilă împotriva unor astfel de incursiuni aeriene. Combaterea unor amenințări de acest tip cu ajutorul unor platforme și muniții scumpe plasează apărătorii pe partea greșită a curbei de costuri, ceea ce face ca dezvoltarea unor mijloace mai potrivite, drept protecție cu costuri reduse, să devină o prioritate.

image

Avioanele occidentale, inclusiv avioanele F-35 olandeze, au fost ridicate de la sol în mai multe ocazii drept răspuns la mijloacele aeriene rusești care operau în sau în apropierea spațiului aerian NATO de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Incidentul de deasupra Poloniei a constituit însă o premieră: pentru prima dată avioane NATO au distrus aparate rusești în spațiul aerian al Alianței, marcând o nouă evoluție în raporturile cu Rusia, care a escaladat războiul pe fondul presiunilor diplomatice de a încheia ostilitățile.

Potrivit explicațiilor date de Rusia, dronele nu au intrat intenționat în spațiul Poloniei, ci au deviat de la curs, în contextul unui atac masiv asupra Ucrainei care a avut loc în acea zi. Însă Polonia a respins categoric această variantă.

Mulți lideri occidentali și oficiali din domeniul apărării au catalogat acțiunile Rusiei o testare deliberată a apărării aeriene a NATO, un domeniu în care alianța a recunoscut că există lacune. De asemenea, mulți au prezentat acțiunile Rusiei în cadrul NATO ca o testare a hotărârii alianței de a riposta.

Totodată, Rusia are posibilitatea de a aduna informații despre capacitățile de răspuns ale NATO, și cât de prompt pot acestea să intre în acțiune.

Ministerul olandez al Apărării a scris într-o postare că, prin staționarea avioanelor olandeze F-35 în Polonia, acesta își demonstrează disponibilitatea aeriană continuă. Ministerul a declarat că avioanele sale de vânătoare F-35 se vor afla în Polonia între 1 septembrie și 1 decembrie. Și alte națiuni aliate au trimis avioane ca parte a misiunilor de poliție aeriană în curs.

De asemenea, menționează că, începând din decembrie, Olanda va staționa în Polonia și alte mijloace precum sistemul de apărare aeriană Patriot, pentru a consolida apărarea aeriană, dar și pentru a proteja un centru logistic cheie pentru sprijinul oferit Ucrainei.

Ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a vizitat detașamentul olandez de avioane F-35, iar cu acest prilej a caracterizat granița de est a NATO ca fiind totodată granița de securitate a Olandei.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
O badantă din Italia, s-a aruncat de la balcon chiar în fața carabinierilor. Nu se cunosc motivele acestui gest extrem
gandul.ro
image
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
mediafax.ro
image
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul, iar rezultatul este cu totul neașteptat
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Momentul în care un copac se prăbușește peste o mașină aflată în mers, în Bucureşti. Două vehicule, avariate
observatornews.ro
image
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
playtech.ro
image
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Care sunt diferențele dintre gripa sezonieră și noua tulpină de COVID-19. Medicii explică ce simptome are fiecare dintre acestea
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
Anunț privind creșterea TVA. Premierul Bolojan pune presiune pe ANAF
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială

Click! Pentru femei

image
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!