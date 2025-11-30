Oficiali ucraineni și americani, întâlnire în Florida pentru a discuta propunerile de a pune capăt războiului provocat de Putin

Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să se întâlnească cu delegația de la Kiev, după un nou weekend de atacuri rusești mortale în Ucraina.

Negociatorii ucraineni se pregătesc să se întâlnească cu oficiali americani în Florida pentru a discuta detaliile cadrului propus de Washington pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în timp ce Kievul se confruntă cu presiuni pe fronturi militare și politice, scrie The Guardian.

Secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, sunt așteptați să se întâlnească cu o delegație ucraineană duminică, înainte de discuțiile planificate de SUA cu Vladimir Putin în această săptămână la Moscova.

Cel puțin șase persoane au fost ucise și zeci au fost rănite în Ucraina în cursul weekendului. Un atac cu dronă la periferia Kievului sâmbătă seara a ucis o persoană și a rănit 11, a declarat guvernatorul regional.

O sursă de securitate ucraineană a declarat că Kievul a fost responsabil pentru atacurile cu drone navale asupra a două petroliere în largul coastei turce a Mării Negre, despre care se credea că transportau în secret petrol rusesc sancționat.

Se așteaptă ca discuțiile să se concentreze asupra detaliilor unui proiect de cadru pentru a pune capăt războiului, la mai mult de trei ani după ce forțele rusești au lansat invazia la scară largă a Ucrainei în 2022.

SUA au redus un proiect inițial după criticile Kievului și ale Europei, care l-au considerat prea favorabil Rusiei, însă conținutul actual rămâne neclar. Witkoff, un dezvoltator imobiliar din New York devenit oficial Trump, este așteptat să călătorească la Moscova săptămâna viitoare.

Planul inițial ruso-american în 28 de puncte a fost elaborat luna trecută de Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin, și Witkoff. Acesta solicita Ucrainei să se retragă din orașele pe care le controlează în estul regiunii Donbas, să limiteze dimensiunea armatei sale și să nu adere la NATO. Propunerea inițială a Washingtonului - redactată fără contribuția aliaților europeni ai Ucrainei - ar fi implicat retragerea Kievului din estul regiunii Donețk și recunoașterea de facto de către SUA a regiunilor Donețk, Crimeea și Luhansk ca fiind rusești.

În timpul negocierilor de la sfârșitul săptămânii trecute din Elveția - conduse de Rubio și negociatorii ucraineni - planul a fost revizuit substanțial. Kievul și partenerii săi europeni susțin că linia de front existentă trebuie să fie punctul de plecare pentru discuțiile teritoriale. Aceștia susțin că nu poate exista nicio recunoaștere a teritoriilor confiscate militar de Rusia și că Kievul ar trebui să ia propriile decizii cu privire la aderarea la UE și la NATO.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că se așteaptă ca rezultatele recentelor întâlniri cu SUA de la Geneva să fie acum „concretizate”.

Discuțiile cu SUA au loc în mijlocul unor turbulențe pentru guvernul ucrainean. Puternicul șef de cabinet al lui Zelenski, Andriy Yermak, a fost forțat să demisioneze vineri, după ce apartamentul său a fost percheziționat de ofițerii anticorupție care investighează o schemă de mită.

Yermak a fost negociatorul principal în discuțiile cu SUA. Zelenski a declarat că delegația ucraineană din Florida îi include pe Andrii Hnatov, șeful forțelor armate ucrainene, Andrii Sybiha, ministrul de externe, și Rustem Umerov, șeful consiliului de securitate.

Ucraina se confruntă cu presiuni semnificative din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord, în timp ce Zelenski se află într-o situație tot mai dificilă. Rusia face progrese progresive pe linia frontului, iar orașele ucrainene suferă ore întregi de pene de curent în fiecare zi din cauza unui bombardament continuu asupra rețelei sale electrice.

Zelenski a declarat că Ucraina se află într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa, dar a promis poporului său, într-un discurs dramatic susținut săptămâna trecută, că nu va trăda țara.

Valerii Zaluzhnii, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fost comandant suprem al forțelor armate ucrainene, care este considerat un potențial contracandidat la viitoarea președinție, a scris în Telegraph: „Ne aflăm într-o situație extrem de dificilă, în care o pace grăbită nu va duce decât la o înfrângere devastatoare și la pierderea independenței”.

El a afirmat că „garanțiile de securitate eficiente” sunt esențiale pentru orice cadru.

Președintele francez, Emmanuel Macron, se va întâlni luni cu Zelenski la Paris. „Pacea este la îndemână, dacă Vladimir Putin renunță la speranța sa iluzorie de a reconstitui imperiul sovietic subjugând mai întâi Ucraina”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, pentru La Tribune Dimanche. Barrot a declarat: „Vladimir Putin trebuie să accepte încetarea focului sau să accepte expunerea Rusiei la noi sancțiuni care îi vor epuiza economia, precum și intensificarea sprijinului european pentru Ucraina”.