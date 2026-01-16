Fosta șefă a guvernului ucrainean, Iulia Timoșenko, a fost eliberată pe cauțiune

Fosta șefă a guvernului ucrainean, Iulia Timoșenko, a fost eliberată vineri din detenție pe cauțiune de către un tribunal din Kiev, în așteptarea unui proces de corupție care va trebui să clarifice dacă ea le-a oferit sume de bani unor parlamentari pentru a influența voturile în legislativ.

Iulia Timoşenko, în vârstă de 65 de ani şi o reprezentantă remarcabilă a politicii ucrainene timp de aproape trei decenii, s-a evidenţiat în timpul "Revoluţiei Portocalii" din 2004, care a adus pro-occidentalii la putere la Kiev. În pofida orientării pro-occidentale, Iulia Timoşenko este în prezent o adversară a preşedintelui Volodimir Zelenski, scrie Agerpres.

Ea a respins acuzaţiile de corupţie, pe care le consideră motivate politic şi menite să o elimine din viaţa politică.

De două ori premier după anul 2005, Iulia Timoşenko a stat trei ani de închisoare între 2011 şi 2014, în urma unei condamnări pentru "abuz de putere", după ce a pierdut alegerile prezidenţiale în faţa pro-rusului Viktor Ianukovici, sentinţă considerată atunci de opoziţia ucraineană şi de susţinătorii occidentali ai acesteia tot o condamnare motivată politic.

Acum din nou în detenţie, un tribunal din Kiev a decis vineri să o elibereze în aşteptarea noului său proces, în schimbul unei cauţiuni echivalente cu circa 655.000 de euro. Ea are de asemenea interdicţie de a părăsi capitala ucraineană şi trebuie să predea paşaportul.

Iulia Timoşenko este acuzată în acest dosar că a discutat cu un alt parlamentar un sistem de cumpărare de voturi în legislativ, menţionând plăţi de 10.000 de dolari pe lună. În faţa instanţei ea a descris acuzaţiile drept o "provocare" şi a susţinut că Biroul Naţional Anticorupţie (NABU) "a executat un ordin politic" pentru a o discredita..

Ea a mai spus tot în faţa instanţei că nu-şi poate plăti cauţiunea, întrucât conturile sale bancare sunt blocate. Potrivit presei ucrainene, Iulia Timoşenko are la dispoziţie cinci zile pentru a plăti cauţiunea.

Activitatea politică a fost în mare parte suspendată în Ucraina de când a început războiul cu Rusia în urmă cu aproape patru ani, întrucât legea marţială impusă de preşedintele Zelenski interzice campaniile politice şi alegerile în timp ce ţara se concentrează pe efortul de război.

Cu toate acestea, o serie de scandaluri de corupţie au zguduit recent Ucraina şi au ajuns inclusiv în cercul cel mai apropiat al lui Zelenski, unde influentul său şef de cabinet, Andrii Iermak, a fost nevoit să demisioneze în luna noiembrie.