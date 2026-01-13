Julio Iglesias, acuzat de abuz sexual de două foste angajate. „Mă folosea aproape în fiecare noapte”

Julio Iglesias se confruntă cu acuzații că ar fi abuzat sexual două femei în anul 2021. Femeile erau angajate la vilele sale din Caraibe.

Două femei l-au acuzat pe artistul spaniol Julio Iglesias că le-ar fi abuzat sexual în timp ce lucrau ca angajate interne în vile sale din Caraibe, potrivit unor informații apărute în presă.

O angajată susține că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu cântărețul spaniol, descriind acte de violență fizică și verbală, scrie The Independent.

O fizioterapeută, care a lucrat și ea pentru cântăreț, a susținut că a fost supusă la atingeri neadecvate, insulte și umiliri în timpul perioadei în care a lucrat pentru el, într-o atmosferă de control și hărțuire constantă.

Agresiunile ar fi avut loc în reședințele sale din Punta Cana, în Republica Dominicană, și Lyford Cay, în Bahamas.

Acuzațiile au fost publicate marți, în urma unei anchete comune realizate de ziarul elDiario.es din Spania și postul de televiziune Univision.

Una dintre presupusele victime, numită Rebeca – nu este numele ei real – spune că artistul spaniol, pe atunci în vârstă de 77 de ani, o chema adesea în camera lui la sfârșitul serii.

„Mă folosea aproape în fiecare noapte”, a declarat ea pentru elDiario.es și Univision Noticias. „Mă simțeam ca un obiect, ca o sclavă.”

Ea a spus că relațiile sexuale aveau loc aproape întotdeauna în prezența unui alt membru mai în vârstă al personalului său.

O altă femeie, Laura – de asemenea, nu este numele ei real – susține că Iglesias a sărutat-o pe gură și i-a atins sânii împotriva voinței ei.

Cu toate acestea, femeia pe care Rebeca a identificat-o ca fiind supervizor la vila din Punta Cana a respins acuzațiile ca fiind „absurde”.

Fosta manageră a declarat că are doar „recunoștință, admirație și respect pentru marele artist și om care este”, descriindu-l pe Iglesias ca fiind „modest, generos, un mare gentleman și foarte respectuos față de toate femeile”.

Iglesias a vândut peste 300 de milioane de discuri în întreaga lume.