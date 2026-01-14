search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Iulia Timoșenko acuză percheziții „abuzive" la sediul partidului său: „Au venit peste 30 de persoane înarmate, au răscolit tot biroul"

Publicat:

Iulia Timoșenko, fost premier al Ucrainei și șefa partidului Batkivșcina, a acuzat că agențiile anticorupție au efectuat marți seara percheziții „abuzive” la sediul partidului său. Agenția anticorupție a declarat că Timoșenko este acuzată de mituire a parlamentarilor. 

Iulia Timoşenko, fost premier al Ucrainei FOTO Reuters
Iulia Timoşenko, fost premier al Ucrainei FOTO Reuters

„Au venit peste 30 de persoane înarmate, fără hotărâre judecătorească și fără a prezenta documente care să autorizeze percheziția. Mi-au confiscat telefoanele și toate bunurile, au răscolit biroul și au început să adune documente în saci”, a declarat Timoșenko, potrovit kyivindependent.

Ea a precizat că a fost vizat și biroul deputatului Serhii Vlasenko, care era închis în acel moment.

Conform declarațiilor Timoșenko, perchezițiile au inclus verificarea telefoanelor și a corespondenței private, iar procedura ar fi fost „un coșmar”.

„Toate persoanele care se aflau în birou – doar angajaţi – au fost blocate şi tuturor, fără excepţie, li s-au confiscat telefoanele, tot ce aveau, fără să li se dea nicio explicaţie. Apoi, acest număr colosal de bărbaţi – peste 30, înarmaţi – au început să răscolească biroul. Au început să adune toate hârtiile de pe masă... Să le pună în saci”, a relatat Timoşenko.

„Mi-au răscolit imediat geanta, mi-au luat telefoanele. Şi au un dispozitiv mic, cu coduri proxy băgate acolo, care se introduce – şi codul le deschide în câteva minute. Am telefonul de 5 ani. Nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că toată viaţa mea, toate corespondenţele mele, toate conversaţiile mele private... şi când iau şi răscolesc lucruri care nu au nicio legătură cu ceea ce au venit să caute, este pur şi simplu un coşmar”, a adăugat Iulia Timoșenko.

Teancuri de dolari scoase dintr-o geantă

În paralel, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a publicat înregistrări audio și video din timpul perchezițiilor, în care se observă presupuse teancuri de dolari scoase dintr-o geantă.

Agenția anticorupție a declarat că Timoșenko este acuzată de mituire a parlamentarilor, susținând că liderul Batkivșcina ar fi inițiat un mecanism regulat de plăți în schimbul voturilor în parlament, destinat unei perioade lungi.

Potrivit NABU, Timoșenko ar fi transmis instrucțiuni parlamentarilor pentru votarea sau abținerea de la vot în anumite situații, inclusiv în legătură cu demiterea unor oficiali de rang înalt, printre care șeful Serviciului de Securitate, miniștrii Apărării și Transformării Digitale.

Perchezițiile au fost efectuate pe 13 ianuarie, iar Timoșenko a afirmat că acestea ar avea „motivații politice”, sugerând că s-ar încerca eliminarea concurenței înainte de alegeri.

Faptele investigate de procurori sunt pedepsite, potrivit legii, de la amendă până la patru ani de închisoare.

La finalul lunii decembrie 2025, NABU și SAP au anunțat destructurarea unui grup infracțional organizat, în urma unei operațiuni sub acoperire, grup din care făceau parte și deputați în funcție ai Radei Supreme.

Potrivit anchetei, membrii acestuia ar fi obținut beneficii ilegale în schimbul voturilor exprimate în Parlament. 

