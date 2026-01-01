search
Un fost vicepremier ucrainean, acuzat că a primit apartamente la preț simbolic. A girat un tun imobiliar de 25 de milioane de dolari

0
0
Publicat:

Autoritățile anticorupție din Ucraina au finalizat ancheta într-un caz care vizează un prejudiciu de aproximativ 25 de milioane de dolari. Un fost vicepremier este acuzat că a primit apartamente la preț simbolic.

Fostul vicepremier Oleksii Cernîșov, vizat într-un dosar de corupție FOTO: X
Fostul vicepremier Oleksii Cernîșov, vizat într-un dosar de corupție FOTO: X

Anchetatorii anticorupție din Ucraina au anunțat miercuri finalizarea investigației într-un dosar de corupție care îl vizează pe fostul viceprim-ministru Oleksii Cernîșov. Acesta a deținut anterior funcția de ministru al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor și este acuzat de implicare într-o amplă schemă imobiliară din Kiev, scrie Mediafax.

Schema reducerilor: statul pierde, oficialii câștigă

Concluziile anchetei arată că un dezvoltator imobiliar ar fi pus la punct un mecanism ilegal pentru obținerea unui teren din capitala Ucrainei, destinat construcției unui complex rezidențial. Pentru a pune schema în practică, persoane din conducerea ministerului au intervenit astfel încât terenul să fie transferat unei întreprinderi de stat. Aceasta a semnat ulterior contracte cu o firmă de construcții aleasă dinainte.

Potrivit procurorilor, dezvoltatorul trebuia să ofere statului o parte din apartamentele ce urmau să fie construite, proporțional cu valoarea terenului. Pentru a reduce această contribuție, terenul și clădirile existente au fost evaluate la un preț de aproape cinci ori mai mic decât valoarea reală de piață.

Apartamente la preț de nimic

„Diferența dintre valoarea reală și cea din acte a depășit 1 miliard de hrivne, sumă care reprezintă pierderea potențială pentru stat”, au transmis anchetatorii.

În paralel, pentru a asigura derularea schemei, dezvoltatorul i-a oferit fostului vicepremier și unor persoane apropiate acestuia discounturi substanțiale la apartamente deja construite. În unele cazuri, prețul plătit ar fi fost de 1.000 – 8.000 de hrivne pe metru pătrat, față de un preț de piață de aproximativ 30.000 de hrivne.

Sute de mii de dolari din reduceri ilegale

Anchetatorii estimează că avantajele obținute de fostul demnitar prin aceste reduceri se ridică la peste 14,5 milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ 380.000 de dolari.

Pentru a preveni producerea prejudiciului, terenul vizat și majoritatea apartamentelor obținute ilegal au fost puse sub sechestru. Fostul vicepremier este cercetat și într-un dosar separat de îmbogățire ilegală, fiind suspectat de legături cu mecanisme de legalizare a banilor proveniți din activități criminale.

Dosarul va fi trimis în fața judecătorilor. 

