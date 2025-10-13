„Putin e un șobolan încolțit” avertizează un congresman republican, după ce trupele rusești au apărut la granița cu Estonia

Don Bacon, ales republican de Nebraska și membru în grupul parlamentar baltic din Camera Reprezentanților, a îndemnat la vigilență și a solicitat sprijinul NATO după ce autoritățile estoniene au închis pentru scurt timp drumul de frontieră supranumit „Cizma Saatse” în urma observării unor mișcări suspecte de trupe rusești, relatează Kyiv Post.

„Estonia are toate motivele să fie vigilentă și să ia măsuri de precauție, iar NATO ar trebui să acționeze în sprijinul acesteia. Putin este un șobolan încolțit și disperat”, a declarat duminică congresmanul pentru Kyiv Post, în urma incidentului ce a avut loc vineri.

Poliția și grănicerii estonieni au observat o unitate de personal rusesc „mai mare decât de obicei” în apropierea drumului Saatse Boot, care traversează pe porțiune scurtă teritoriul rus.

Imagini și filmări care au circulat online au arătat un grup de soldați ruși înarmați, mulți dintre ei mascați.

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) au relatat că autoritățile estoniene au închis drumul pe 10 octombrie, după ce au observat un mic grup de „omuleți verzi”, eufemismul folosit de Kremlin pentru trupe deghizate sau personalul militar rus fără însemne.

ISW a evaluat evenimentul ca fiind primul caz de „omuleți verzi” ce operează în apropierea unui stat NATO în contextul campaniei „Faza 0” recent intensificate a Rusiei – în care Moscova se pregătește pentru un posibil viitor conflict NATO-Rusia.

Reacția Estoniei

Ministrul estonian de Interne, Igor Taro, a declarat pentru cotidianul Postimees că sâmbătă trupele ruse observate au părăsit zona.

Ministrul de externe Margus Tsahkna a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că Rusia „acționează ceva mai asertiv și vizibil decât înainte, dar situația rămâne sub control”.

Tsahkna a confirmat că oficialii au observat vineri „șapte militari ruși înarmați” pe partea rusească a drumului, ceea ce a dus la o oprire temporară a traficului pentru a evita orice „potențiale incidente”.

„Pe termen lung, plănuim să renunțăm complet la utilizarea acestui drum. O rută alternativă care ocolește teritoriul rus este deja disponibilă, iar una nouă este în construcție. Aranjamentul actual este o anomalie istorică”, a explicat el.

Escaladarea tensiunilor la frontieră

Incidentul are loc într-o perioadă de tensiuni sporite între Rusia și flancul estic al NATO.

Luna trecută, Estonia a interceptat trei avioane de vânătoare-bombardament rusești, capabile să transporte rachete nucleare, care i-au încălcat spațiul aerian. Moscova a negat că ar fi existat o violare a spațiului aerian.

Cel mai recent incident vine în contextul în care aproximativ 20 de drone rusești au traversat granița poloneză, fapt care a determinat Varșovia să declanșeze Articolul 4 al NATO, o măsură consultativă în cazul în care securitatea unui membru este amenințată.