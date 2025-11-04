search
Fondul suveran al Norvegiei a respins pachetul salarial uriaș al lui Elon Musk la Tesla. Miliardarul amenință că pleacă de la companie

Cel mai mare fond suveran din lume, cel al Norvegiei, a anunțat că a votat împotriva pachetului salarial de 1 trilion de dolari propus pentru Elon Musk la Tesla.

Elon Musk FOTO; Profimedia
Administratorii Norges Bank Investment Management (NBIM), care gestionează fondul suveran de investiții al Norvegiei, au declarat marți că decizia de a respinge planul de compensații reflectă îngrijorări legate de dimensiunea uriașă a pachetului și de riscurile asociate concentrării puterii în jurul unei singure persoane, scrie Mediafax.

„Deși apreciem valoarea semnificativă creată sub conducerea vizionară a domnului Musk, suntem îngrijorați de dimensiunea totală a recompensei, de diluare și de lipsa măsurilor de reducere a riscului asociat unei persoane-cheie”, a transmis NBIM într-un comunicat citat de CNBC.

Tesla, în fața unui vot crucial privind remunerația lui Musk

Decizia a fost luată chiar înaintea adunării anuale a acționarilor Tesla din această săptămână, unde consiliul de administrație le cere investitorilor să aprobe planul care i-ar putea acorda lui Musk aproape un trilion de dolari în acțiuni și ar crește semnificativ puterea sa de vot în companie.

Propunerea a fost criticată de mai multe organizații, printre care Take Back Tesla, o coaliție de sindicate și grupuri de supraveghere corporativă, dar și de firmele de consultanță Institutional Shareholder Services (ISS) și Glass Lewis, care le-au recomandat investitorilor să respingă pachetul de compensare.

Musk amenință că pleacă de la Tesla

Musk a reacționat dur la aceste poziții, numind ISS și Glass Lewis „teroriști corporativi”. Într-o postare pe X, el a scris: „Tesla valorează mai mult decât toate celelalte companii auto la un loc. Pe care dintre acei directori generali ați dori să conducă Tesla? Nu voi fi eu” – afirmație interpretată ca o amenințare că ar putea părăsi conducerea companiei dacă planul său de compensare este respins.

Administratorii fondului norvegian, care gestionează peste 2 trilioane de dolari și dețin o participație de 1,14% în Tesla, evaluată la aproximativ 11,6 miliarde de dolari, s-au opus și anul trecut unui alt pachet salarial al lui Musk, de 56 de miliarde de dolari, după ce acesta fusese contestat în instanță.

Potrivit Forbes, Elon Musk rămâne cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 504,1 miliarde de dolari.

