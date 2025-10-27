Pokrovsk sub presiune: lupte urbane şi risc de încercuire . Cum s-au infiltrat rușii în orașul strategic

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat, pe 26 octombrie, că circa 200 de militari ruși s-ar fi infiltrat în interiorul orașului Pokrovsk, din regiunea Donețk. Trupelor ruse le reuşeşte astfel să ducă lupte sporadice de stradă împotriva unităților ucrainene, folosind arme ușoare și drone, iar situația în oraș rămâne, în definirea Forțelor Armate, „extrem de dinamică și intensă”.

Măsurile ucrainene de contrasabotaj frânează, deocamdată, capacitatea rușilor de a-și consolida pozițiile în localitate. Totuși, probe video apărute în octombrie arată soldați ruși în Pokrovsk implicându-se în crime contra civililor — imagini care au fost confirmate rapid de unități ucrainene drept o pătrundere a unui grup de sabotaj până la calea ferată din centrul orașului.

Rusia a plătit scump aceste tentative: Statul Major ucrainean raportează pierderi grele ale forțelor invadatoare — 1.756 de militari și 75 de mijloace de luptă distruse în ultimele zece zile, conform ultimelor bilanțuri publice. Cu toate acestea, luptele continuă și fiecare stradă din Pokrovsk capătă valoare strategică.

Cât mai au de înaintat ruşii pentru a închide cercul

Bătălia pentru aglomerația Pokrovsk–Mirnograd a intrat în „faza sa decisivă și finală”, dar — atenție — încă nu există dovezi că ar fi început o încercuire definitivă a forțelor ucrainene, susține analistul militar ucrainean Kostiantin Mașoveț.

Conform analizei sale, pentru ca rușii să închidă efectiv cercul în jurul Pokrovskului, ar mai trebui să avanseze aproximativ 9 kilometri dinspre zona industrială a orașului, spre nord-est — spre localitatea Rodînske și către intersecția în formă de T ce leagă drumurile spre Dobropillia și Hîrășine. Această distanță figurează, în momentul de față, ca segmentul cheie al unei eventuale încercuiri.

Mașoveț avertizează însă că ofensiva nu trebuie neapărat să fie spectaculoasă: armata a 51 rusă, care întâmpină dificultăți în avansare, ar putea „să nu se străduiască prea mult”, pentru că o a doua direcţie — forțele desemnate drept armata a doua rusă — avansează deja dinspre vest, ocolind Pokrovsk și îndreptându-se spre nord, într-un mișcare care ar putea întâlni axa 51- și astfel închide punga. Dacă aceasta paralelă de mișcare continuă pe direcțiile nord și nord-est, întreaga zonă de apărare va fi compromisă, iar o mare parte din gruparea ucraineană din Pokrovsk și, mai ales, din Mirnograd, va rămâne în mare pericol de încercuire.

Ce înseamnă asta pe teren

Pe termen scurt, efectivele ruse din interiorul orașului — acei circa 200 de infiltrați menționați de Statul Major — rămân angajați în confruntări locale și în acțiuni de sabotaj. Forțele ucrainene depun eforturi pentru stabilizarea situației cu „măsuri complexe”, dar riscul strategic rămâne.

În termeni practici, o încercuire ar însemna imposibilitatea de a sustrage rezervele, a face aprovizionarea sau evacuarea răniților fără a suporta pierderi majore; ar transforma apărarea locală din operațiune dinamică într-o luptă de supraviețuire urbană.

Pokrovsk nu este un caz izolat: regiunea a fost de multă vreme un punct fierbinte, iar tacticile recente — infiltraţii în grupuri mici, folosirea dronelor și acțiuni de sabotaj — reflectă o strategie rusă de epuizare și strângere a centurii, nu neapărat un asalt frontal masiv. Ucraina ripostează, dar prețul este ridicat și spațiul de manevră se micșorează.