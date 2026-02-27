Fiul bancherului ucrainean cu cetățenie română găsit mort în Milano, reținut în Spania. Polițiștii anunță că ar fi „participat” la răpirea tatălui

Fiul lui Aleksandr Adarici, afaceristul ucrainean cu cetățenie română găsit mort luna trecută la Milano, a fost reținut vineri, 27 februarie, în Spania, în baza unui mandat european de arestare, fiind acuzat de răpire agravată care ar fi dus la moartea tatălui său.

Amintim că bancherul ucrainean a fost găsit în curtea unui Airbnb de lux din Milano. Acesta închiriase casa timp de trei zile sub un nume fals și i-a spus soției, cu care locuiește în Spania, că pleacă la o întâlnire de afaceri.

A sosit fără bagaje și urma să se întoarcă în Spania în seara morții sale. Portarul clădirii a declarat poliției italiene că a văzut un bărbat uitându-se pe o fereastră de la etajul patru imediat după ce Adarich a căzut.

Potrivit anchetatorilor, citați în presa italiană, alte două, posibil trei, persoane părăsiseră apartamentul cu puțin timp înainte. Toți erau străini.

Fiul, în vârstă de 34 de ani, ar fi „participat” la răpirea tatălui, pentru a-l forţa „să transfere 250.000 de euro în criptomonede", scrie Agerpres.

Potrivit polițiștilor din Milano, „suspectul, după ce l-a convins pe tatăl său - un om de afaceri care, alături de el, era activ în sectorul financiar şi de investiţii - să călătorească la Milano pentru a participa la o întâlnire de afaceri” în clădirea situată pe Via Nerino, „a pus la cale răpirea sa pentru a-l forţa să transfere 250.000 de euro în criptomonede”.

Bărbatul de 34 de ani este considerat responsabil pentru căderea de la fereastra apartamentului tatălui său, fostul bancher ucrainean, fiind singura persoană prezentă în cameră la momentul incidentului.

Ancheta, bazată pe imagini de supraveghere, înregistrări telefonice și analiza mișcărilor victimei și fiului său, a stabilit implicarea acestuia.

Poliția spaniolă, în special din Barcelona, a colaborat cu Europol și Eurojust în desfășurarea anchetei. Acestea au pus în aplicare mandatul de arestare vineri dimineaţă.

Doi anchetatori ai poliţiei italiene au participat, de asemenea, la arestare.

Fiul fostului bancher a oferit o versiune puţin credibilă a evenimentelor, declarând că el şi tatăl său au fost răpiţi din apartament de mai multe persoane care i-ar fi spus să întoarcă în Spania fără a raporta incidentul.

Conform expertizelor medico-legale, trupul lui Aleksandr Adarici prezenta urme de violenţă care sugerau că acesta ar fi fost legat şi bătut.