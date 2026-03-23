Ipoteză șocantă în cazul copilului căzut de la etajul 9: ce au observat vecinii înainte de moartea băiețelului de 5 ani

Apar detalii tulburătoare în cazul copilului de cinci ani din Capitală care a murit, duminică, după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc de lux din Sectorul 1. Ancheta deschisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru moarte suspectă este în curs și nicio ipoteză nu este exclusă.

Vecinii susțin că femeia, mama copilului, ar fi fost văzută în ultimele zile punându-l în pericol și chiar că l-ar fi aruncat de la balcon în momentul tragediei.

„Mama ar fi aruncat copilul. Nu părea un om afectat de moartea copilului, asta mă durea când mă uitam la ea. Părea așa într-o lume a ei”, a declarat un vecin pentru Observator.

Surse din anchetă precizează că, cu trei zile înainte de tragedie, vecinii ar fi observat un episod tulburător: mama și copilul erau pe balcon, iar femeia ar fi încercat să-l împingă peste balustradă. În aceeași perioadă, pe conturile sale de socializare, femeia a postat un mesaj care a ridicat semne de întrebare: „Îmi îngrop mama cu copilul meu.”

Apropiații spun că acesta ar fi venit în urma decesului bunicii copilului, survenit cu o lună înainte, și că de atunci starea mamei s-ar fi deteriorat vizibil.

De asemenea, vecinii au povestit că în trecut au fost sesizări la poliție din cauza scandalurilor și a comportamentului ciudat al femeii.

„Vecinii ar fi auzit mereu scandaluri în bloc, acolo, în apartament, și că și mama, și bunica ar fi avut probleme psihice și se iscau mereu conflicte”, au relatat martorii.

Criminologul Dan Antonescu explică faptul că „la baza unui gest care nu are nicio logică, nicio explicație și care încalcă dragostea părintească stă o problemă psihică. Cercetările criminalistice trebuie să stabilească dacă avem de-a face cu o cădere accidentală sau cu o problemă generată de problemele psihice ale mamei.”

Femeia, în vârstă de 49 de ani, care spune că este arhitect și a studiat la un institut de design din Italia, nu a putut fi audiată până acum din cauza șocului, fiind internată la Spitalul de Psihiatrie Obregia. Apartamentul este sigilat de anchetatori, care continuă să strângă probe și să audieze martori pentru a stabili exact circumstanțele tragediei.