„Faceți războiul insuportabil”. Ministrul Apărării de la Kiev: „Obiectivul strategic este să ucidem 50.000 de ruși pe lună”

Noul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a anunțat că unul dintre principalele obiective strategice ale Kievului este să provoace forțelor ruse pierderi de până la 50.000 de soldați eliminați pe lună, în cadrul unei strategii bazate pe drone, inteligență artificială și război asimetric.

Vorbind în cadrul unei întâlniri neoficiale cu jurnaliștii, Fedorov a declarat că Forțele de Apărare ale Ucrainei au eliminat aproximativ 35.000 de militari ruși luna trecută, toate pierderile fiind confirmate prin dovezi video.

„Obiectivul strategic este să ucidem 50.000 de ruși pe lună. Dacă ajungem la această cifră, vom vedea ce se întâmplă cu inamicul”, a spus Fedorov, potrivit Kyiv Post.

Potrivit ministrului, Rusia tratează forța de muncă drept consumabilă, dar apar deja semne că întâmpină dificultăți în a-și reface pierderile.

Fedorov a precizat că Ministerul Apărării dispune de date detaliate și verificate despre pierderile rusești datorită sistemului „Army of Drones.Bonus”. Un element-cheie al acestui sistem este mecanismul ePoints, care permite o contabilizare precisă a pierderilor Rusiei.

„Acest lucru ne oferă o imagine clară asupra unităților și armelor cele mai eficiente, asupra adâncimii pagubelor provocate și asupra pierderilor zilnice ale Kremlinului. Cunoaștem războiul de pe câmpul de luptă, nu din birouri. Dar războiul nu înseamnă doar operațiuni de luptă. Înseamnă și management, logistică, aprovizionare și război cognitiv.”, a spus el.

Ca pas următor, Ministerul Apărării plănuiește să lanseze un proiect numit Mission Control, care va permite urmărirea în timp real a tipurilor de drone, a rutelor de zbor, a locațiilor de lansare și a eficienței misiunilor.

Fedorov a spus că lucrările la acest sistem de monitorizare sunt în desfășurare de aproape doi ani. Odată implementat complet pentru drone, va fi extins și la artilerie.

Ministerul va începe, de asemenea, să compileze statistici complete despre echipajele de drone, inclusiv despre comandanții de unități, clasamentele lunare de performanță și indicatorii de eficiență ai unităților.

Fedorov a reamintit că Ucraina a fost prima țară care a lansat cercetare și dezvoltare la scară largă, în timp real, în domenii precum dronele interceptoare. El a spus că 40.000 de drone interceptoare sunt așteptate să fie livrate armatei chiar în această lună.

Ucraina lucrează, de asemenea, la reducerea dependenței de dronele fabricate în China.

Potrivit lui Fedorov, sunt în curs testări pentru un analog ucrainean al dronei Mavic, cu aceeași cameră, dar cu o rază de zbor mai mare.

O altă prioritate este țintirea directă a operatorilor ruși de drone. Se formează unități specializate pentru a-i vâna pe câmpul de luptă.

„Această experiență există deja. Acum trebuie extinsă”, a spus ministrul.

El a anunțat și dezvoltarea unor unități de asalt cu drone, cu noi structuri de personal și doctrine operaționale. Potrivit lui Fedorov, unitatea Code 9.2 a desfășurat recent o operațiune unică la Kupiansk, în regiunea Harkiv, demonstrând eficiența noii abordări.

„Viitorul aparține unităților de asalt cu drone. Veți auzi mai multe despre ele în curând”, a spus el.

Fedorov a subliniat că președintele Volodimir Zelenski a stabilit o sarcină clară: să facă costul războiului pentru Rusia atât de mare încât să nu-l mai poată susține.

Aceasta include oprirea forțelor ruse atât în aer, cât și la sol, intensificarea loviturilor asimetrice și cibernetice și exercitarea de presiuni asupra economiei Rusiei.

El a promis, de asemenea, să aprofundeze cooperarea cu partenerii internaționali, să caute finanțări suplimentare și să construiască seturi mari de date pentru a antrena modele de inteligență artificială.

„Înțelegem clar deficitul bugetar al Ministerului Apărării pentru acest an. Știm unde se duc banii și unde sunt posibile economii. Avem toată experiența necesară pentru a schimba regulile jocului.”, a spus Fedorov.

În vârstă de doar 34 de ani, Fedorov este unul dintre puținii oficiali care fac parte din echipa lui Zelenski încă de la începutul carierei sale politice, în 2019.

Absolvent al Yale School of Management, Fedorov a servit anterior ca ministru al Transformării Digitale, unde a condus o amplă digitalizare a serviciilor publice.

De la începutul războiului, el a coordonat inițiative-cheie privind achiziția de drone și tehnologii de luptă.