Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
Moarte misterioasă. Producătoarea serialului „Teheran” ce prezintă confruntarea dintre Iran și Israel a fost găsită moartă la Atena

Publicat:

Moarte fulgerătoare în lumea televiziunii israeliene. Dana Eden, creatoarea și producătoarea serialului de succes „Tehran”, difuzat de Apple TV+, a fost găsită fără viață într-o cameră de hotel din Atena, acolo unde se afla pentru filmările noului sezon, scrie Daily Mail.

Dana Eden, producătoarea serialului Teheran/FOTO:X
Dana Eden, producătoarea serialului Teheran/FOTO:X

Potrivit presei locale, producătoarea în vârstă de 52 de ani nu a mai răspuns mesajelor trimise de fratele său, care, îngrijorat, a mers la hotel și a descoperit trupul neînsuflețit. Autoritățile elene tratează cazul ca pe o posibilă sinucidere. Există informații potrivit cărora pe corpul acesteia ar fi fost observate vânătăi, însă, la acest moment, nu sunt indicii privind o intervenție criminală. O autopsie urmează să stabilească exact cauza decesului, iar poliția a început să adune imagini de pe camerele de supraveghere și declarații ale angajaților hotelului.

Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet în industria de film din Israel. Compania de producție Dana & Shula Productions, pe care Eden o deținea împreună cu partenera sa Shula Spiegel, a transmis un mesaj emoționant: „Suntem șocați și profund îndurerați de dispariția prematură a prietenei și partenerei noastre iubite. Dana a fost un creator talentat, cu o reputație internațională.”

În spațiul online au apărut rapid speculații potrivit cărora moartea ar avea legătură cu subiectul sensibil al serialului – confruntarea dintre serviciile secrete israeliene și programul nuclear iranian. Reprezentanții companiei au respins însă ferm aceste teorii, catalogându-le drept „neadevărate și lipsite de fundament” și au făcut apel la responsabilitate și decență: „Este un moment de durere imensă pentru familie, prieteni și colegi. Dorim să îi păstrăm demnitatea și intimitatea.”

Filmările pentru sezonul patru par să continue

Serialul „Tehran”, premiat cu Emmy în 2021 pentru cel mai bun serial dramatic, a devenit unul dintre cele mai cunoscute produse TV israeliene la nivel internațional. Producția îi are în distribuție, în sezoanele doi și trei, pe actori de renume precum Glen Close și Hugh Laurie. Cel de-al patrulea sezon se filma în Grecia, Atena urmând să „joace” rolul capitalei iraniene, în condițiile în care cetățenilor israelieni le este interzis accesul în Iran.

Povestea urmărește o tânără agentă Mossad infiltrată sub identitate falsă în programul nuclear iranian, prinsă între misiunea sa și viața dublă pe care este forțată să o trăiască.

Și Israel Broadcasting Corporation a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind rolul esențial pe care Dana Eden l-a avut în televiziunea israeliană: „A fost una dintre figurile marcante ale industriei și un pilon central în crearea și coordonarea unora dintre cele mai influente producții.”

În ciuda tragediei, filmările pentru sezonul patru par să continue. „Munca sa profesionistă, angajamentul fără compromisuri și dragostea pentru creație au lăsat o amprentă profundă”, au mai transmis reprezentanții televiziunii publice israeliene.

Dana Eden și Shula Spiegel au produs împreună peste 40 de seriale, de la comedii și drame până la producții pentru copii și documentare, consolidând un portofoliu care a dus televiziunea israeliană dincolo de granițele țării.

